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РСА определил 10 регионов с максимальной долей судебных издержек по ОСАГО

Москва. 23 июня. INTERFAX.RU - Российский союз автостраховщиков (РСА) определил 10 регионов с максимальной долей судебных издержек по ОСАГО за период с 1 апреля 2024 года по 31 марта 2025 года, сообщает союз.

В среднем по РФ "на каждый рубль страховой выплаты, произведенной по суду, приходилось 2,08 рубля накладных расходов", - привел данные президент союза Евгений Уфимцев.

Таким образом, сумма судебных издержек практически вдвое превышает сумму страхового возмещения и эту прибыль получают не автовладельцы для ремонта своих авто, а недобросовестные посредники, злоупотребляющие правом потерпевших.

Возглавляют группу с лидирующими показателями судебных расходов в ОСАГО Приморский край, Мордовия и Томская область.

Так, в Приморском крае на каждый рубль страховой выплаты по ОСАГО по суду приходится 4,24 рубля штрафов, пеней и неустоек. На втором месте по этому показателю Мордовия с 3,24 рублями штрафов, пеней и неустоек на каждый рубль страховой выплаты. На третьем месте Томская область - 3,21 рубля на рубль основной выплаты в ОСАГО.

Четвертую строчку в группе занимает Камчатский край, где на каждый рубль страховой выплаты по ОСАГО по суду приходится 3,19 рубля штрафов, пеней и неустоек. Пятое место у Красноярского края - 3,16 руб., шестое у Республики Хакасия - 3,11 руб. На седьмой строчке Забайкальский край, там на каждый рубль страховой выплаты по ОСАГО по суду приходится 3,08 рубля штрафов, пеней и неустоек. За ним следуют Бурятия - 3,02 руб. и Костромская область - 2,96 руб.

Замыкает группу 10 регионов Иркутская область - 2,92 рубля штрафов, пеней и неустоек на каждый рубль страховой выплаты по ОСАГО по суду.

Доля судебных издержек по ОСАГО в целом по РФ за период скользящего года снизилась на 12,1 п.п., приводит данные РСА.

Тем не менее "этот показатель все ещё выше, чем в 2021-2022 годах, однако ниже, чем в 2024 году", отмечает глава РСА. "Снижение показателя говорит о положительной динамике в борьбе с проблемой со страховыми мошенниками и недобросовестными "автоюристами", злоупотребляющими правом лиц, являющихся потерпевшими", - считает Уфимцев.

Но несмотря на то что в целом по стране этот показатель снижается, в некоторых регионах он многократно растет, например в Мордовии.

В таких регионах автовладельцам при наступлении страхового случая "стоит обратить особенное внимание на те документы, которые они подписывают после ДТП. Обычный водитель, подписывая договор цессии с автоюристом и передавая ему право на страховое возмещение за быстрое получение некой денежной суммы - в сильно уменьшенном размере по сравнению с выплатой страховщика - как правило не знает, что "автоюрист" получит выплаты в гораздо большем объеме, включая получение штрафов и неустоек, если сможет высудить и их. И эта "выгода" от судебной тяжбы достается посреднику, а не потребителю, так как он подписал договор цессии. При этом штрафы, пени и неустойки подлежат обложению 13%-м налогом на доходы и будут взысканы с самого пострадавшего, то есть с прибыли, полученной на самом деле недобросовестным посредником", - разъяснил президент РСА.

Уфимцев добавил со ссылкой на статистические данные РСА, что в целом показатель, где на каждый рубль страховой выплаты приходилось более 2 рублей штрафов и неустоек, "имеют более половины регионов страны".

Евгений Уфимцев ОСАГО РСА
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