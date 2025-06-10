Патрушев прогнозирует сбор зерна в РФ в 2025 г. в размере не менее 135 млн т

Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - Сбор зерна в РФ в этом году может увеличиться до 135 млн тонн, сообщил вице-премьер Дмитрий Патрушев на совещании по предварительным итогам посевной кампании и готовности регионов к началу уборки урожая.

"По имеющимся оценкам, урожай зерна составит не менее 135 млн тонн. Это больше, чем годом ранее", - сказал он. Слова вице-премьера приводит его пресс-служба.

В 2024 году, по данным Росстата, сбор зерна в РФ без учета новых регионов составил 125,9 млн тонн. Минсельхоз с учетом новых регионов оценивает урожай в 129,8 млн тонн.

Патрушев напомнил, что под урожай этого года было посеяно почти 20 млн га озимых, 93% из которых сохранились в нормальном состоянии. Этот показатель выше прошлогоднего, уточнил он. К весенним полевым работам аграрии приступили на неделю раньше среднемноголетних сроков. К настоящему моменту яровой сев уже затронул 93% площади, это порядка 52 млн га.

"В соответствии с утвержденной прогнозной структурой в этом году должна быть увеличена площадь под зерновыми, масличными, сахарной свеклой", - напомнил вице-премьер, отдельно подчеркнув, что вырастет площадь под овощами и картофелем.

По его словам, в целом посевная кампания вышла на финишную прямую без сбоев. "Залогом этого во многом считаю системные меры, принятые правительством. Они создали базу для качественной подготовки к работам в полях", - считает Патрушев.

Обратив внимание на развитие отечественной селекции и стимулирование использования российских семян, вице-премьер заявил, что уровень самообеспеченности ими заметно повысился. "Особенно отмечу рост по подсолнечнику и сахарной свекле. Это те культуры, по которым у нас было серьезное отставание (по использованию отечественных семян - ИФ)", - сказал он.

Патрушев также сообщил, что в РФ стартует уборочная кампания. К уборке зерновых постепенно приступают аграрии Крыма. При благоприятной погоде в ближайшее время к ним присоединятся другие регионы юга и Северного Кавказа, в первую очередь Дагестан, Краснодарский и Ставропольский края. Помимо этого, Астраханская область, Кабардино-Балкария и Кубань начинают сбор картофеля и овощей, отметил он.

"Мы входим в очень ответственный период, который напрямую связан с обеспечением продовольственной безопасности. В этой связи прошу руководство субъектов удостовериться, что для штатного проведения уборочной люди на местах обеспечены всем необходимым. Исходя из текущей ситуации, мы можем рассчитывать на достойные сборы основных культур", - подчеркнул вице-премьер.