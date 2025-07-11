Патрушев подтвердил прогноз по сбору зерна в РФ в 2025 г. на уровне 135 млн т

Москва. 11 июля. INTERFAX.RU - Вице-премьер РФ Дмитрий Патрушев со ссылкой на данные Минсельхоза подтвердил прогноз по сбору зерна в РФ в этом году на уровне 135 млн т.

"Сейчас для отрасли один из самых ответственных этапов в году - уборочная кампания. Работы стартовали в 22 регионах. Минсельхоз России сохраняет прогнозные ожидания по основным культурам, в том числе планируется собрать порядка 135 миллионов тонн зерновых", - сказал он на заседании правкомиссии по вопросам агропромышленного, рыбохозяйственного комплексов и устойчивого развития сельских территорий (его слова привела пресс-служба).

В 2024 году, по данным Росстата (без учета новых регионов), РФ собрала 125,9 млн тонн зерна, в том числе 82,6 млн тонн пшеницы. Минсельхоз с учетом новых регионов оценивает урожай в 129,8 млн тонн.



