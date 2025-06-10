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Суд отказал "Промстрой Груп" в снятии ареста с ее активов на 3,4 млрд руб. в рамках иска АГХК

Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - Арбитражный суд Тюменской области отказал АО "Промстрой Груп" в просьбе отменить обеспечительные меры в виде ареста денежных средств и имущества общества на 3,4 млрд рублей, наложенные год назад в рамках иска ООО "Амурский газохимический комплекс" (АГХК, 60% принадлежит "СИБУРу", 40% - китайской Sinopec), сообщается в материалах картотеки арбитражных дел.

Суд отмечает, что принятые обеспечительные меры по-прежнему соразмерны заявленному требованию. "Взысканная сумма не внесена на депозитный счет суда, доказательств исполнения решения ответчиком не представлено", - говорится в решении.

Отмечается также, что введенная в отношении ответчика процедура наблюдения в апреле 2025 года не является основанием для автоматической отмены ранее принятых обеспечительных мер по данному делу.

Как сообщалось, арест был наложен на денежные средства на банковских счетах, а также на имущество компании, включая 51%-ную долю в уставном капитале СООО "Новополоцкий завод технологических металлоконструкций" (Белоруссия).

Амурский ГКХ требовал с "Промстрой Груп" возврата аванса в размере 3,4 млрд рублей, уплаченного подрядчику – АО "Промстрой". Амурский ГХК ранее получил три независимые гарантии, по условиям которых в случае невозврата денежных средств, уплаченных "Промстрою", "Промстрой Груп" обязуется произвести возврат уплаченного аванса. В декабре 2024 года суд рассмотрел иск и вынес решение о взыскании с "Промстрой Груп" задолженности в размере 3,4 млрд рублей в пользу АГХК.

Согласно картотеке, АО "Промстрой" в июне 2024 года признано банкротом, в отношении него введено конкурсное производство сроком, которое пока не завершено.

По данным отчета за 2023 год (последние опубликованные данные), АО "Промстрой Груп" владеет 74,44% акций АО "Промстрой", 15,27% – у Анны Червонной, остальные 10,29% принадлежат другим физлицам (67 человек). Конечным контролирующим бенефициаром АО "Промстрой" является Александр Курганский.

"Промстрой" является субподрядчиком по некоторым объектам АГХК, часть из них – с "НИПИГАЗом" (50% у "СИБУРа"). В свою очередь " Промстрой Груп " принадлежит АО "Промстрой Актив", владельцем последнего ранее был Курганский, в конце 2020 года единственным акционером стало АО "Актив Промстрой".

Промстрой Груп АГХК ООО "Амурский газохимический комплекс"
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