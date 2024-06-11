Поиск
СюжетПМЭФ-2024

Амурский ГХК потребовал возврата аванса в 3,4 млрд рублей от подрядчика

Москва. 11 июня. INTERFAX.RU - ООО "Амурский газохимический комплекс" взыскивает с АО "Промстрой Груп" задолженность в размере 3,4 млрд рублей через Арбитражный суд Тюменской области. Об этом сообщил корреспондент "Интерфакса", присутствовавший в зале суда.

Согласно информации представителя ГХК, Амурский газохимкомплекс получил три независимые гарантии, по условиям которых в случае невозврата денежных средств, уплаченных АО "Промстрой", "Промстрой Груп" обязуется произвести возврат уплаченного аванса.

"Денежные средства не возвращены. "Промстрой" на сегодняшний день находится в процедуре банкротства", - отметил представитель ГХК.

Суд отложил рассмотрение иска до 24 июля.

Амурский газохимический комплекс Промстрой Груп
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Зерновой союз заявил, что заморозки в РФ повредили до 30% посевов озимых культур

Балтия 8 февраля 2025 года отключится от единой с РФ и Белоруссией электросистемы

Балтия 8 февраля 2025 года отключится от единой с РФ и Белоруссией электросистемы
Выставка-форум "Россия"

"ДОМ.РФ" разработает мастер-план Чечни

Китай заинтересовался импортом северных оленей из России

Китай заинтересовался импортом северных оленей из России

ОПЕК+ в мае добывала на 22 тыс. б/с выше плана, РФ превысила обещания на 130 тыс. б/с

ОПЕК+ в мае добывала на 22 тыс. б/с выше плана, РФ превысила обещания на 130 тыс. б/с

Рынок акций РФ днем просел к 3160п по индексу МосБиржи во главе с "Мечелом"

Polymetal не планирует платить дивиденды в ближайшие годы

Polymetal не планирует платить дивиденды в ближайшие годы

В июле станут доступны 1,5 млрд евро от замороженных активов РФ, их потратят на помощь Украине

Wildberries разместила ЦФА на 3 млрд рублей на платформе Альфа-банка

Wildberries разместила ЦФА на 3 млрд рублей на платформе Альфа-банка

Аналитики Citi спрогнозировали новые рекорды на фондовом рынке Европы через год

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });