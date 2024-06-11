Амурский ГХК потребовал возврата аванса в 3,4 млрд рублей от подрядчика

Москва. 11 июня. INTERFAX.RU - ООО "Амурский газохимический комплекс" взыскивает с АО "Промстрой Груп" задолженность в размере 3,4 млрд рублей через Арбитражный суд Тюменской области. Об этом сообщил корреспондент "Интерфакса", присутствовавший в зале суда.

Согласно информации представителя ГХК, Амурский газохимкомплекс получил три независимые гарантии, по условиям которых в случае невозврата денежных средств, уплаченных АО "Промстрой", "Промстрой Груп" обязуется произвести возврат уплаченного аванса.

"Денежные средства не возвращены. "Промстрой" на сегодняшний день находится в процедуре банкротства", - отметил представитель ГХК.

Суд отложил рассмотрение иска до 24 июля.