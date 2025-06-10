Daimler Truck и Toyota объединят MFTBC и Hino Motors в одну компанию

Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - Германская Daimler Truck и японская Toyota Motor подписали окончательное соглашение об объединении своих подразделений Mitsubishi Fuso Truck and Bus Corporation (MFTBC) и Hino Motors.

Как сообщается в их совместном заявлении, MFTBC и Hino Motors будут переданы новой холдинговой компании, акции которой будут котироваться на Токийской фондовой бирже. Ожидается, что она приступит к работе в апреле 2026 года.

Предполагается, что Daimler Truck и Toyota будут иметь в новой компании равные доли (по 25%).

Переговоры об объединении MFTBC и Hino Motors были начаты еще в 2023 году. Тогда компании подписали необязывающее соглашение об интеграции усилий в целях повышения эффективности разработок, закупок и производства. Daimler Truck и Toyota рассчитывают, что сотрудничество позволит им существенно повысить свою конкурентоспособность на рынке коммерческого транспорта.

Дополнительные детали, касающиеся масштабов и характера сотрудничества в рамках новой структуры, а также названия холдинговой компании, планируется обнародовать в ближайшие месяцы, говорится в заявлении.