Daimler Truck ждет сохранения низких заказов из США из-за торговой неопределенности

Москва. 9 июля. INTERFAX.RU - Германский производитель грузовых автомобилей Daimler Truck Holding AG ожидает сохранения заказов из США на "исключительно" низком уровне до тех пор, пока неопределенность вокруг торговой политики Вашингтона не уменьшится, и объемы транспортировки грузов не начнут восстанавливаться.

Логистические компании сократили закупки грузовиков в условиях снижения поставок продукции, подпавшей под действие пошлин, включая сталь и алюминий, заявила Bloomberg главный финансовый директор Daimler Truck Ева Шерер.

"Мы в такой ситуации, когда делать прогнозы с точки зрения финдиректора очень сложно", - отметила она.

Продажи Daimler Truck в Северной Америке упали на 20% во втором квартале текущего года.

По словам Шерер, ограничения Китая на экспорт редкоземельных металлов также создают логистические проблемы, однако компании пока удается избежать нехватки этих компонентов благодаря заблаговременному созданию их запасов.

Она также отметила, что усилия Daimler Truck по продвижению транспортных средств с нулевыми выбросами в Северной Америке не увенчались успехом, поскольку спрос на них остается слабым, а зарядная инфраструктура - недостаточной.

"Мы не можем заставить наших клиентов покупать электромобили, которые они не смогут зарядить, и эксплуатировать которые экономически невыгодно", - заявила Шерер. Дизельные грузовики, по ее словам, вероятно, останутся основным продуктом компании в регионе до 2030 года включительно.