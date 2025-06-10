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Отраслевой союз выступил против введения нормативов продажи золота на бирже

Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - Союз золотопромышленников России обратился в правительство с просьбой исключить драгметаллы из перечня товаров, в отношении которых могут быть установлены нормативы реализации на бирже.

Ранее Госдума предложила расширить список товаров с обязательной продажей на торгах определенной доли производства (до 25%), в том числе включить в него драгметаллы. Глава Союза золотопромышленников Сергей Кашуба в апреле направил письмо премьер-министру Михаилу Мишустину, в котором заявил, что для золотодобывающих компаний такой норматив будет "избыточным и иррациональным", сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с содержанием документа.

По оценкам Кашубы, в 2024 году на "Мосбирже" было заключено сделок с золотом примерно на 1/3 от общего объема производства: оборот составил 123,3 тонны золота и 252,4 тонны серебра на общую сумму 861,8 млрд рублей. Для сравнения, добыча золота в России в 2024 году, по данным Союза золотопромышленников, составила 325 тонн, плюс 25 тонн - производство из вторсырья.

Одной из заявленных целей законопроекта является формирование ценовых индикаторов, но для золота уже есть спотовая цена в рублях за грамм, которая в большинстве случаев соответствует мировой, напоминает Союз золотопромышленников. Цены по внебиржевым и экспортным сделкам можно отслеживать в системе контроля за оборотом драгметаллов и драгкамней (ГИИС ДМДК). Искусственное регуляторное создание избыточного предложения, напротив, будет искажать индикатор, цены будут нерепрезентативными и отличными от мировых, причем в отрицательную сторону, считает Кашуба. А это, напоминает он, может привести к недополучению налогов, в частности НДПИ, при переходе на расчет от индикатора.

Обязанность продавать до 25% объемов на бирже выведет часть золота из экспортного оборота и снизит поступление экспортной выручки, предупреждает Кашуба. Также, напоминает он, этот норматив противоречит преимущественному праву Гохрана на выкуп 100% производства золота.

Вице-премьер Дмитрий Григоренко попросил Минфин рассмотреть письмо Союза золотопромышленников и представить результаты в правительство.

Законопроект, предусматривающий внесение изменений в ФЗ "Об организованных торгах", в мае был принят Госдумой в первом чтении, поправки о расширении списка товаров с обязательной продажей на бирже были подготовлены комитетом Госдумы по финансовому рынку ко второму чтению.

Дмитрий Григоренко Госдума Гохран Минфин Сергей Кашуба Союз золотопромышленников правительство
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