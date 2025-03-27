Подготовлен законопроект о расширении списка товаров с обязательной продажей на бирже

Москва. 27 марта. INTERFAX.RU - Депутаты Госдумы предлагают законодательно закрепить практику, при которой правительство получит право устанавливать обязательную долю продаж отдельных товаров на бирже (до 25% от объема их производства или объема продаж) для формирования национальных ценовых индикаторов.

Как рассказал "Интерфаксу" источник, знакомый с ходом работы над законопроектом, такие поправки подготовил и направил на согласование ведомств комитет Госдумы по финансовому рынку.

Документ дополняет закон "Об организованных торгах" новой статьей 13.1, которая предусматривает возможность правительства РФ устанавливать для компаний нормативы реализации товаров на бирже. Норматив не может превышать 25% от объема производства товара в месяц или от среднего объема его продаж в месяц за последние три года с учётом аффилированных лиц и посредников.

В документе прописывается перечень товаров: рыба и морепродукты, зерновые (пшеница, рожь, ячмень, кукуруза), масличные (соя, подсолнечник, рапс), сахарная свекла, подсолнечное масло, белый сахар, кормовые продукты (подсолнечный и соевый шрот), строительные и минеральные материалы, уголь (каменный, бурый, коксующийся, антрацит), нефтехимия и базовая химия (бензол, парафины, аммиак, кислоты, соли, ацетон, метанол), удобрения, полимеры и пластики, лесоматериалы, необработанная древесина различных пород, драгоценные металлы и камни (золото, серебро, платина, палладий, родий, алмазы), металлы и металлопродукция - слябы, арматура, стальной лом, чугун, никель, алюминий, кобальт, свинец.

Нормы по продажам на бирже предлагается не распространять на субъекты малого бизнеса.

"При определении выполнения норматива продаж предлагается учитывать исключительно реальные, независимые сделки, отражающие фактическую рыночную активность. Сделки, имеющие признаки формального исполнения, внутреннего перераспределения или заключенные между аффилированными лицами, в расчет не будут приниматься", - пояснил источник.

Согласно тексту законопроекта, при расчете выполнения норматива продаж на бирже, не учитываются сделки по встречным заявкам друг другу; сделки, когда один и тот же участник подал обе заявки и на покупку, и на продажу; нестандартные сделки, которые проверяются организатором торгов и о которых сообщается в ЦБ, как об имеющих признаки манипуляций; сделки между аффилированными лицами, кроме случаев, когда товар продается от имени такой компании по поручению третьего лица.

Правительство сможет устанавливать особые правила для разных категорий производителей, учитывая условия их работы. Это может включать разные нормативы для разных групп или полное освобождение некоторых из них от обязательной продажи товаров на торгах.

Как отмечается в пояснительной записке, законопроект разработан в соответствии с резолюцией заместителя председателя правительства Дмитрия Григоренко (от 02.09.2024) предполагающей формирование к 2026 г. национальной нормативной базы для создания внутренних индексов цен, что становится особенно актуально в условиях санкций, когда российская экономика фактически изолируется от внешних рынков и лишается возможности использовать международные ценовые индикаторы.

Как подчеркивается в пояснительной записке, нововведения обеспечат формирование системы национальных ценовых индикаторов, создадут ценовые ориентиры для внебиржевого рынка, обеспечат прозрачность ценообразования и снизят риски антимонопольных нарушений.

В случае принятия закон вступит в силу с 1 сентября 2025 года.

В России уже действует обязательный норматив продаж на бирже для нефтепродуктов и некоторых товаров из нефти и газа. Он распространяется на компании, занимающие доминирующее положение на оптовом рынке, и установлен совместным приказом ФАС и Минэнерго. Так норматив продаж для дизельного топлива составляет не менее 16% от объёма производства, из них не более 1% может продаваться по фьючерсным контрактам, заключённым на бирже. Топливо для реактивных двигателей - не менее 11%. Мазут - не менее 4%. Сжиженный углеводородный газ (СУГ) для бытовых нужд и автотранспорта (пропан, бутан, пропан-бутан и т. д.) - не менее 7,5%, из которых не более 1% - по фьючерсным контрактам на бирже.