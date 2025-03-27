Поиск

Подготовлен законопроект о расширении списка товаров с обязательной продажей на бирже

Москва. 27 марта. INTERFAX.RU - Депутаты Госдумы предлагают законодательно закрепить практику, при которой правительство получит право устанавливать обязательную долю продаж отдельных товаров на бирже (до 25% от объема их производства или объема продаж) для формирования национальных ценовых индикаторов.

Как рассказал "Интерфаксу" источник, знакомый с ходом работы над законопроектом, такие поправки подготовил и направил на согласование ведомств комитет Госдумы по финансовому рынку.

Документ дополняет закон "Об организованных торгах" новой статьей 13.1, которая предусматривает возможность правительства РФ устанавливать для компаний нормативы реализации товаров на бирже. Норматив не может превышать 25% от объема производства товара в месяц или от среднего объема его продаж в месяц за последние три года с учётом аффилированных лиц и посредников.

В документе прописывается перечень товаров: рыба и морепродукты, зерновые (пшеница, рожь, ячмень, кукуруза), масличные (соя, подсолнечник, рапс), сахарная свекла, подсолнечное масло, белый сахар, кормовые продукты (подсолнечный и соевый шрот), строительные и минеральные материалы, уголь (каменный, бурый, коксующийся, антрацит), нефтехимия и базовая химия (бензол, парафины, аммиак, кислоты, соли, ацетон, метанол), удобрения, полимеры и пластики, лесоматериалы, необработанная древесина различных пород, драгоценные металлы и камни (золото, серебро, платина, палладий, родий, алмазы), металлы и металлопродукция - слябы, арматура, стальной лом, чугун, никель, алюминий, кобальт, свинец.

Нормы по продажам на бирже предлагается не распространять на субъекты малого бизнеса.

"При определении выполнения норматива продаж предлагается учитывать исключительно реальные, независимые сделки, отражающие фактическую рыночную активность. Сделки, имеющие признаки формального исполнения, внутреннего перераспределения или заключенные между аффилированными лицами, в расчет не будут приниматься", - пояснил источник.

Согласно тексту законопроекта, при расчете выполнения норматива продаж на бирже, не учитываются сделки по встречным заявкам друг другу; сделки, когда один и тот же участник подал обе заявки и на покупку, и на продажу; нестандартные сделки, которые проверяются организатором торгов и о которых сообщается в ЦБ, как об имеющих признаки манипуляций; сделки между аффилированными лицами, кроме случаев, когда товар продается от имени такой компании по поручению третьего лица.

Правительство сможет устанавливать особые правила для разных категорий производителей, учитывая условия их работы. Это может включать разные нормативы для разных групп или полное освобождение некоторых из них от обязательной продажи товаров на торгах.

Как отмечается в пояснительной записке, законопроект разработан в соответствии с резолюцией заместителя председателя правительства Дмитрия Григоренко (от 02.09.2024) предполагающей формирование к 2026 г. национальной нормативной базы для создания внутренних индексов цен, что становится особенно актуально в условиях санкций, когда российская экономика фактически изолируется от внешних рынков и лишается возможности использовать международные ценовые индикаторы.

Как подчеркивается в пояснительной записке, нововведения обеспечат формирование системы национальных ценовых индикаторов, создадут ценовые ориентиры для внебиржевого рынка, обеспечат прозрачность ценообразования и снизят риски антимонопольных нарушений.

В случае принятия закон вступит в силу с 1 сентября 2025 года.

В России уже действует обязательный норматив продаж на бирже для нефтепродуктов и некоторых товаров из нефти и газа. Он распространяется на компании, занимающие доминирующее положение на оптовом рынке, и установлен совместным приказом ФАС и Минэнерго. Так норматив продаж для дизельного топлива составляет не менее 16% от объёма производства, из них не более 1% может продаваться по фьючерсным контрактам, заключённым на бирже. Топливо для реактивных двигателей - не менее 11%. Мазут - не менее 4%. Сжиженный углеводородный газ (СУГ) для бытовых нужд и автотранспорта (пропан, бутан, пропан-бутан и т. д.) - не менее 7,5%, из которых не более 1% - по фьючерсным контрактам на бирже.

Минэнерго Правительство ФАС СУГ Госдума Дмитрий Григоренко
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Дерипаска выиграл суд по иску к Романовой, Фельгенгауэр, Плющеву и Певчих

РФПИ до конца года создаст Арктический инвестиционный фонд

РФПИ до конца года создаст Арктический инвестиционный фонд

В 2025 году вдвое больше иностранцев получили отказ во въезде в РФ из-за неуплат

РКН назвал сбой на инфраструктуре "Яндекса" причиной проблем в работе его сервисов

"Аэрофлот" ожидает роста кресельной загрузки ввиду отсутствия новых самолетов

Число погибших при крушении батискафа в Египте выросло до шести

Число погибших при крушении батискафа в Египте выросло до шести

Суд арестовал экс-гендиректора "Русагро" Басова по делу основателя компании

Журналистке Пономаренко из Барнаула увеличили срок за нападение на сотрудника ФСИН

Экс-гендиректор "Русагро" не признает вину по делу основателя компании Мошковича

Четыре туриста погибли в результате схода лавины в Магаданской области

Четыре туриста погибли в результате схода лавины в Магаданской области
Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6085 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне58 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2230 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе372 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ38 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов192 материалов
ДТП с участием Михаила ЕфремоваДТП с участием Михаила Ефремова139 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall331 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости377 материалов
Пандемия коронавирусаПандемия коронавируса9589 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России55 материалов
Задержание Павла Дурова во ФранцииЗадержание Павла Дурова во Франции40 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });