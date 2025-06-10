Всемирный банк подтвердил прогнозы роста ВВП России на 2025 и 2026 гг.

Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - Всемирный банк (ВБ) прогнозирует повышение ВВП России в 2025 году на 1,4%, в 2026 году - на 1,2%, говорится в июньском докладе "Глобальные экономические перспективы".

Таким образом, организация подтвердила озвученные в апреле прогнозы.

В 2027 году экономика РФ также увеличится на 1,2%, ожидает ВБ.

Согласно оценкам ВБ, в 2024 году рост российского ВВП ускорился до 4,3% с 4,1% годом ранее.

"Заметное сокращение темпов роста в текущем году связано, главным образом, с ослаблением частного потребления и государственных расходов в связи с отложенными последствиями ужесточения денежно-кредитной политики, а также с вялыми темпами повышения реальных зарплат и спадом объемов корпоративного кредитования с господдержкой", - говорится в докладе.

Снижение глобальных цен на энергоносители будет ограничивать темпы роста экономики РФ и бюджетных доходов, отмечают эксперты ВБ. Они прогнозируют сдержанные темпы увеличения российского экспорта и ожидают замедления роста импорта на фоне ослабления потребительского спроса и ужесточения платежных санкций.

"Дефицит рабочей силы, усугубляемый негативными демографическими тенденциями, а также ограниченность доступа к рынкам и технологиям, как ожидается, продолжат ограничивать долгосрочный потенциал роста экономики РФ", - говорится в докладе.