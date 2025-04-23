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Всемирный банк ухудшил прогноз роста ВВП России на 2025 год до 1,4%

Москва. 23 апреля. INTERFAX.RU - Всемирный банк (ВБ) прогнозирует повышение ВВП России в 2025 году на 1,4%, в 2026 году - на 1,2%, говорится в апрельском докладе "Глобальные экономические перспективы".

В январе ожидался экономический рост в этом году на 1,6%, в следующем году - на 1,1%.

В 2024 году, согласно оценкам организации, рост российского ВВП составил 4,1%, как и в 2023 году.

Согласно прогнозу банка, темпы роста ВВП развивающихся государств Европы и Центральной Азии в 2025 и 2026 годах будут составлять 2,5% против ожидавшихся ранее 2,6%.

Замедление по сравнению с 3,6% в прошлом году будет вызвано слабым внешним спросом и ослаблением темпов роста экономики РФ.

ВБ ожидает, что ВВП Турции в этом году увеличится на 3,1% (ранее предполагалось 2,6%), в 2026 году - на 3,6% (3,8%).

Всемирный банк
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