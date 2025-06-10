Blackstone планирует инвестиции в Европу на $500 млрд за 10 лет

Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - Американская Blackstone Inc. планирует инвестиции в Европу на сумму порядка $500 млрд в течение следующих 10 лет, заявил Bloomberg TV главный исполнительный директор компании Стив Шварцман.

"Мы видим здесь крупные возможности для нас, - сказал он. - Европа начинает менять свой подход, и мы думаем, что результатом этого станет увеличение темпов экономического роста".

Ряд других крупных инвесткомпаний также дали понять, что рассматривают Европу как интересное инвестиционное направление в период геополитических перемен. Представители BC Partners, Permira и Brookfield Asset Management говорили об этом на отраслевом мероприятии в Берлине на прошлой неделе.

Президент Apollo Global Management Джим Зелтер заявил CNBC, что компания может инвестировать $100 млрд в Германию в течение следующего десятилетия.

Помимо Европы Blackstone рассматривает Ближний Восток как потенциальное направление для инвестиций, отметил Шварцман.

"Хотя в регионе традиционно доминирует местный бизнес и капитал, быстрый рост таких городов, как Эр-Рияд и Дубай, в качестве международных центров создает привлекательные возможности", - считает глава Blackstone.

Blackstone является мировым лидером в сфере альтернативных инвестиций. Акции компании прибавляют в цене 0,5% на торгах во вторник, с начала текущего года их стоимость снизилась на 18,4%.