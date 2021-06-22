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Инвестфонд Blackstone купит за $6 млрд компанию, сдающую дома в аренду

Москва. 22 июня. INTERFAX.RU - Американский инвестиционный фонд Blackstone Group Inc. покупает за $6 млрд Home Partners of America, которая специализируется на предоставлении домов на одну семью в аренду, сообщается в пресс-релизе.

Эта сделка говорит о том, что ситуация на американском рынке недвижимости будет оставаться жаркой, отмечает The Wall Street Journal. В прошлом году темпы роста продаж домов в стране стали максимальными за 14 лет на фоне низких ипотечных ставок и желания американцев уехать из крупных городов из-за пандемии COVID-19.

Существенный рост спроса и недостаток выставленного на продажу жилья стали причиной повышения цен до рекордов. В результате объемы продаж жилья в последние месяцы несколько снизились. Но, исходя из исторической перспективы, ситуация на рынке жилья остается крайне напряженной. И аналитики полагают, что спрос со стороны миллениалов, которые сейчас входят в возраст первой покупки жилья, будет стимулировать спрос в ближайшие годы.

Blackstone входила в число крупных инвестфирм, которые активно покупали дома после ипотечного кризиса в США, когда кредиторы продавали дома, лишенные права выкупа, по заниженным ценам. В результате портфель Blackstone стал насчитывать десятки тысяч домов на одну семью, которые она предоставляла в аренду через Invitation Homes Inc.

В 2019 году Blackstone вышла из этого бизнеса, продав последние акции Invitation Homes, которая стала крупнейшей в США фирмой в данной сфере с 80 тыс. предоставляемых в аренду домов.

Blackstone вернулась на рынок в 2020 году, инвестировав $240 млн в покупку пакета акций канадской Tricon Residential Inc., которая сдает дома в аренду в Северной Америке.

Home Partners владеет более 17 тыс. домов на одну семью по всей территории США. Она сдает дома в аренду и предоставляет возможность в дальнейшем выкупить их.

Котировки акций Blackstone растут на 0,6% в ходе торгов во вторник. Капитализация компании с начала текущего года выросла более чем в полтора раза - до $115,5 млрд.

Blackstone Group США Home Partners of America

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