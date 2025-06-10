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Индекс МосБиржи просел к 2720 пунктам на санкционных новостях

Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - Российский рынок акций во вторник продолжил снижение после утренней локальной коррекции, покупатели сокращают позиции после июньского заседания Банка России с жестким сигналом о дальнейшей монетарной политике, а также на фоне новых санкционных угроз Запада и опасений затягивания урегулирования конфликта на Украине.

Фактором поддержки во вторник выступила подорожавшая нефть на ожиданиях нормализации торговых отношений США и Китая (фьючерс на Brent поднялся до $67,7 за баррель).

По итогам основных торгов индекс МосБиржи снизился на 0,6% до 2722,37 пункта (минимум сессии - 2702,29 пункта), индекс РТС вырос на 0,1% до 1091,1 пункта; динамика цен blue chips на Мосбирже оказалась смешанной в пределах 2,3%, лидерами отката выступили акции "Роснефти" (-2,9%).

Официальный курс доллара США, установленный Банком России с 11 июня, составил 78,6003 рубля (-55,4 копейки).

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Brent РТС США WTI Роснефть Китай Еврокомиссия
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