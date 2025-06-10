Минэнерго США символически повысило прогноз цены Brent на 2025 год

Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - Минэнерго США символически повысило прогноз цены нефти сорта Brent на 2025 год: с $65,85 до $65,97 за баррель, говорится в ежемесячном прогнозе управления энергетической информации (EIA) ведомства.

Прогноз на 2026 год изменен - $59,24 за баррель.

По оценке ведомства, средняя спотовая цена Brent в мае составила $64 за баррель, что в среднем на $4 ниже, чем в апреле.

Аналитики министерства отмечают, что котировки эталонного сорта нефти снижаются четвертый месяц подряд.

"Мы прогнозируем, что цена на нефть Brent упадет до $61 за баррель к концу этого года", - отмечается в отчете ведомства.

Основными факторами дальнейшего снижения котировок в EIA называют продолжающийся рост мировых запасов нефти на фоне замедления мирового спроса на нее, а также ускоренное сворачивание добровольных сокращений добычи ряда стран ОПЕК+.