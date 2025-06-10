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США сохранили прогноз по добыче нефти в стране в 2025 году на уровне 13,42 млн б/с

Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - Минэнерго США сохранило прогноз добычи нефти в стране (без учета других жидких углеводородов) в 2025 году на уровне 13,42 млн баррелей в сутки (б/с), говорится в ежемесячном прогнозе управления энергетической информации (EIA) министерства.

При этом прогноз на 2026 год понижен на 120 тысяч б/с: с 13,49 млн б/с до 13,37 млн б/с.

Ранее EIA оценило добычу нефти в Соединенных Штатах за 2024 год в 13,21 млн б/с.

Таким образом, на сегодняшний день ведомство ожидает ее роста по итогам 2025 года в среднем на 210 тысяч б/с, но снижения по в 2026 году на 50 тысяч б/с.

EIA США Минэнерго
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