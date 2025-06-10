"Яндекс" увеличил уставный капитал дочернего банка на 234 млн рублей

Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - "Яндекс" увеличил уставный капитал дочернего банка на 234 млн рублей, до 1,4 млрд рублей, свидетельствуют данные ЕГРЮЛ.

"Для создания и развития инновационных продуктов и выгодных предложений для клиентов необходимы стратегические инвестиции в новые технологии, инфраструктуру, расширение команды, маркетинг и другие направления, что требует существенных операционных расходов. Мы планируем и дальше продолжать инвестиции в развитие финтех-продуктов", - заявили "Интерфаксу" в пресс-службе "Яндекса".

"Яндекс" приобрел банк в середине июля 2021 года за 1,1 млрд рублей. В результате сделки интернет-компании перешла банковская лицензия, которая позволяет развивать финтех-направление и запускать продукты для пользователей в этой сфере.

Яндекс банк занимает 51-е место в рэнкинге "Интерфакс-100" с активами 149,4 млрд рублей на конец первого квартала 2025 года. Чистая прибыль банка за 4 месяца по РСБУ составила 986,79 млн рублей против убытка 1,04 млрд рублей за аналогичный период прошлого года.