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"Яндекс" более чем вдвое увеличил уставный капитал дочернего банка

Москва. 29 октября. INTERFAX.RU - "Яндекс" более чем вдвое увеличил уставный капитал дочернего банка - до 1,185 млрд рублей с 560 млн рублей, свидетельствуют данные ЕГРЮЛ.

"Интерфакс" направил запрос в компанию.

Докапитализация произошла менее чем через месяц после того, как Яндекс банк был исключен из списка кредитных организаций, смена владения в которых требует специального разрешения. Особый режим согласования сделок с акциями ряда банков действует с октября 2022 года, когда был опубликован перечень российских кредитных организаций, в отношении которых установлен запрет на сделки с долями и акциями, а также со вкладами в уставные капиталы, если не получено специальное разрешение президента на такие операции. Главным образом в этом списке - "дочки" банков из недружественных стран, но есть и структуры российских компаний сектора IT и e-commerce, в чьих схемах владения были задействованы зарубежные холдинговые компании.

"Яндекс" приобрел банк в середине июля 2021 года за 1,1 млрд рублей. В результате сделки интернет-компании перешла банковская лицензия, которая позволяет развивать финтех-направление и запускать продукты для пользователей в этой сфере.

Яндекс банк занимает 82-е место в рэнкинге "Интерфакс-100" с активами 76,8 млрд рублей на конец первого полугодия.

Яндекс Яндекс банк
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