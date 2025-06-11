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Пошлина на экспорт пшеницы из РФ с 11 июня снизилась в 1,6 раза

Москва. 11 июня. INTERFAX.RU - Ставка пошлины на экспорт пшеницы из РФ с 11 июня составляет 652,5 рубля против 1 тыс. 023,5 рубля за тонну неделей ранее, сообщает Минсельхоз.

Таким образом она снизилась в 1,6 раза.

Пошлина на ячмень в очередной раз осталась на нулевом уровне, на кукурузу - снизилась до 359,9 рубля с 506,1 рубля за тонну.

Ставки были рассчитаны исходя из индикативных цен: $240,5 за тонну на пшеницу ($244,3 за предыдущий период), $204 - на ячмень ($204), $220,9 - на кукурузу ($220,9).

Новые ставки будут действовать по 17 июня.

Как сообщил Минсельхоз, пошлины на следующий период - с 18 по 24 июня включительно будут объявлены в 11 июня.

РФ со 2 июня 2021 года ввела механизм зернового демпфера, который предусматривает плавающие пошлины на экспорт пшеницы, кукурузы и ячменя и возврат полученных от них средств на субсидирование сельхозпроизводителей. Размер пошлин рассчитывается еженедельно на базе индикаторов, основанных на ценах экспортных контрактов, которые регистрируются на Московской бирже. Сначала ставки пошлин исчислялись в долларах. С июля 2022 года они определяются в рублях. Пошлина составляет 70% от разницы между базовой и индикативной ценами.

Сначала базовая цена для расчета пошлин составляла 15 тыс. рублей за тонну пшеницы и 13,875 тыс. рублей за тонну ячменя и кукурузы. С июня 2023 года она была повышена до 17 тыс. и 15,875 тыс. рублей за тонну соответственно. С 28 июня 2024 года базовая цена на пшеницу составляет 18 тыс. рублей, на ячмень и кукурузу - 16,875 тыс. рублей за тонну.

Минсельхоз РФ
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