Фондовые индексы США завершили торги ростом

Фото: Zuma\TASS

Москва. 11 июня. INTERFAX.RU - Американские фондовые индексы выросли по итогам торгов во вторник.

Трейдеры продолжают следить за очередным раундом торговых переговоров США и Китая, проходящим в Лондоне. Министр торговли США Говард Латник назвал предварительные обсуждения с китайскими коллегами "плодотворными", а американский президент Дональд Трамп отметил, что переговоры "идут хорошо".

"Я думаю, многие понимают, что какой-то диалог лучше, чем никакого, что прогресс все же есть", - отмечает основатель Trivariate Research Адам Паркер, слова которого приводит CNBC.

Всемирный банк во вторник понизил прогнозы роста мировой экономики на 2024 и 2025 гг. до 2,3% и 2,4% соответственно, отметив, в частности, напряженность в торговой сфере. Ранее ожидалось повышение ВВП на 2,7% как в этом, так и в следующем году.

Прогноз повышения экономики США на текущий год ухудшен до 1,4% с 2,3%, на 2026 год - до 1,6% с 2%.

В среду рынок будет ждать отчета о динамике потребительских цен в США за май, который может повлиять на решение Федеральной резервной системы по ставке на июньском заседании. Консенсус-прогноз экспертов, опрошенных Trading Economics, предполагает ускорение инфляции в США в прошлом месяце до 2,5% с апрельских 2,3%.

Лидерами роста среди компонентов Dow Jones во вторник оказались акции Nike Inc. (+3,2%), Walt Disney Co. (+2,7%), Merck & Co. (+2,6%), Chevron Corp. (+1,8%).

Стоимость бумаг International Business Machines увеличилась на 1,5%. Компания объявила о намерении создать первый в мире крупномасштабный отказоустойчивый квантовый компьютер к 2029 году.

Акции Apple Inc. подорожали на 0,6%. Днем ранее компания представила новые программные функции своих устройств в ходе Всемирной конференции разработчиков (WWDC).

Капитализация Tesla Inc. поднялась на 5,7%. Трамп заявил в понедельник, что желает главе компании Илону Маску "всего хорошего". Президент сказал также, что не планирует отказываться от сервиса другой компании Маска - S‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​​‌‌​​‍‌‌‌‌‌​‌​​​‌‍‌‌‌‌​​​‌‌​​‍‌‌‌‌​​‌​​‌‌‍‌‌‌‌​​‌‌​‌​‍‌‌‌‌​​​‌‌‌‌‍‌‌‌‌​​‌​​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌​‌​‍‌‌‌‌​​​‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​tarlink - в Белом доме.

Цена бумаг Casey's General Stores Inc. подскочила на 11,6%. Оператор сети магазинов шаговой доступности увеличил чистую прибыль и выручку в четвертом финансовом квартале больше, чем ожидалось. Компания также повысила дивиденды.

В число лидеров снижения в Dow Jones вошли акции McDonald's Corp. Бумаги подешевели на 1,4% вслед за ухудшением рекомендации для них аналитиками Redburn Atlantic сразу на две ступени - до "продавать" с "покупать". По их мнению, крупнейшая в мире сеть ресторанов быстрого питания рискует потерять интерес потребителей на фоне роста популярности препаратов для похудения.

Рыночная стоимость Salesforce Inc. опустилась на 1,5%, Travelers Cos. Inc. - на 1,4%, Cisco Systems Inc. - на 1,1%, Boeing Co. - на 0,8%.

Стоимость акций J.M. Smucker Co. упала на 15,6%. Производитель продуктов питания завершил четвертый квартал 2025 финансового года с чистым убытком, а его выручка сократилась сильнее, чем ожидалось.

Индекс Dow Jones Industrial Average по данным на закрытие рынка во вторник поднялся на 105,11 пункта (0,25%) и составил 42866,87 пункта.

Значение S&P 500 увеличилось на 32,93 пункта (0,55%) - до 6038,81 пункта.

Nasdaq Composite вырос на 123,75 пункта (0,63%), составив 19714,99 пункта.