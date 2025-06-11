Грузооборот морских портов РФ за 5 месяцев сократился на 4,9% до 355 млн т

Москва. 11 июня. INTERFAX.RU - Грузооборот морских портов РФ в январе-мае 2025 года уменьшился на 4,9% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года и составил 355,3 млн тонн. Об этом сообщается на сайте Ассоциации морских торговых портов (АСОП).

Перевалка сухих грузов сократилась на 6% до 170,6 млн тонн, наливных - на 3,9% до 184,7 млн тонн.

В частности, в сегменте сухих грузов перевалка угля выросла до 78,3 млн тонн (+1,5%), минеральных удобрений - до 19,8 млн тонн (+12,1%), черных металлов - до 10,3 млн тонн (+24,5%), руды - до 5,4 млн тонн (+41,3%), грузов на паромах - до 3,4 млн тонн (+6,5%). При этом сократилась перевалка зерна до 14,6 млн тонн (-54,2%), грузов в контейнерах - до 23,1 млн тонн (-0,3%).

В сегменте наливных грузов выросла перевалка сжиженного газа на 0,9% (до 16,2 млн тонн). Сократилась перевалка нефти - на 3,9% до 110,8 млн тонн, нефтепродуктов - на 5,1% (до 53,3 млн тонн), пищевых грузов - на 12% до 2,5 млн тонн.

Грузооборот морских портов Арктического бассейна составил 36,4 млн тонн (-7,5%), из них на сухие грузы пришлось 9,1 млн тонн (-12,3%), наливные - 27,3 млн тонн (-5,7%). Грузооборот порта Мурманск составил 21 млн тонн (-7,7%), Сабетта - 12 млн тонн (-4,3%), Варандей - 1,6 млн тонн (-25,8%) и Архангельск - 1 млн тонн (+3,7%).

В портах Балтийского бассейна объем перевалки грузов зафиксирован на уровне 113,6 млн тонн (-3%), из них объем перевалки сухих грузов был на уровне 53,3 млн тонн (+1,9%), наливных - 60,3 млн тон‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​‌‌​‌‍‌‌‌‌​​​‌​‌‌‍‌‌‌‌​​​​‌‌​‍‌‌‌‌​​​‌‌​​‍‌‌‌‌​​‌​‌‌‌‍‌‌‌‌​​‌​‌​​‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌​​​‌н (-6,9%). Грузооборот порта Усть-Луга составил 54,6 млн тонн (-4,1%), Приморск - 26,2 млн тонн (-5,8%), Большого порта Санкт-Петербург - 24 млн тонн (+4,8%), Высоцк - 4,6 млн тонн (-4,4%).

Грузооборот морских портов Азово-Черноморского бассейна был на уровне 104,5 млн тонн (-10,6%), из них объем перевалки сухих грузов составил 43 млн тонн (-20,1%), наливных грузов - 61,5 млн тонн (-1,7%). Грузооборот порта Новороссийск составил 67,2 млн тонн (-6,1%), Тамань - 11,7 млн тонн (+7,8%), Туапсе - 8,9 млн тонн (+1,4%), Кавказ - 4,6 млн тонн (-45,4%), Ростов-на-Дону - 4,9 млн тонн (-25,6%).

В Каспийском бассейне в морских портах было перегружено 2,7 млн тонн (-35,4%), из них объем перевалки сухих грузов составил 1,5 млн тонн (-51,4%), наливных грузов - 1,2 млн тонн (+7,4%). Объем перевалки грузов порта Астрахань сократился и составил 1,3 млн тонн (-40,4%), порт Махачкала снизил грузооборот до 1,2 млн тонн (-9,5%).

В морских портах Дальневосточного бассейна грузооборот зафиксирован в размере 98 млн тонн (+2%), из них объем перевалки сухих грузов - 63,7 млн тонн (+3,7%), наливных грузов - 34,3 млн тонн (-1,1%). Грузооборот порта Восточный составил 34,2 млн тонн (-7%), Владивосток - 16,3 млн тонн (+5,1%), Ванино - 14,3 млн тонн (+22,6%), Находка - 11,9 млн тонн (-1,6%), Пригородное - 6,2 млн тонн (+2,6%).

В целом экспортных грузов в январе-мае 2025 года перегружено 279,8 млн тонн (-5,3%), импортных грузов - 17,6 млн тонн (+3,9%), транзитных - 30,2 млн тонн (+6%), каботажных - 27,7 млн тонн (-15,4%).