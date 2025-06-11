ПО "Маяк" до 2035 года выведет из эксплуатации 33 сооружения ядерного наследия

Москва. 11 июня. INTERFAX.RU - Производственное объединение "Маяк" (Озерск, Челябинская область) планирует до 2035 года вывести из эксплуатации 33 здания и сооружения ядерного наследия, пишет корпоративное издание предприятия.

Отмечается, что предстоит в том числе выполнить комплекс работ по двум сложным объектам, для вывода из эксплуатации которых рассматривается создание цифровых инженерно-радиационных моделей.

Кроме того началась подготовка к выводу из эксплуатации промышленного уран-графитового реактора АИ на заводе химического производства.

Разрабатываются также мероприятия подготови‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​​‌‌​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌‌​‌‍‌‌‌‌​​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​‌​​​‌тельного этапа по выводу из эксплуатации неэксплуатируемых радиационно опасных объектов на территории химкомбината, которые не входят в федеральную целевую программу (ФЦП).

В 2016-2024 годах на "Маяке" полностью были ликвидированы 16 объектов на радиохимическом заводе, а также по одному на реакторном и химико-металлургическом заводах с проведением реабилитации прилегающих территорий.

Работы ведутся в рамках ФЦП "Обеспечение ядерной и радиационной безопасности на 2016-2020 годы и на период до 2035 года".

ФГУП "Производственное объединение "Маяк"" занимается производством изотопов, хранением и переработкой ОЯТ.