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"Маяк" переработает до 7,8 тонн ОЯТ за 213,5 млн рублей

Москва. 26 июля. INTERFAX.RU - Челябинское ФГУП "Производственное объединение "Маяк" (Озерск, входит в госкорпорацию "Росатом") выполнит госконтракт стоимостью 213,526 млн рублей (с НДС) по переработке в 2021 году отработавшего ядерного топлива (ОЯТ) реакторов ВВЭР-1000, следует из материалов системы "СПАРК-Интерфакс".

Такой контракт "Маяк" заключил с "Росатомом" по итогам аукциона 20 июля, срок выполнения работ по нему завершается 17 декабря 2021 года.

В рамках контракта ПО "Маяк" должно переработать не менее 7,6 и не более 7,8 метрической тонны ОЯТ ВВЭР-1000.

ОЯТ являются федеральной собственностью, ранее вывезены на ПО "Маяк" и размещены в бассейне-хранилище его завода РТ-1.

Производственное объединение "Маяк" - госпредприятие, занимающееся производством компонентов ядерного оружия, изотопов, хранением и переработкой ОЯТ.

Росатом Маяк Челябинская область Озерск

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