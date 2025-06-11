Nvidia запустит ИИ-проекты с L'Oreal и Perplexity

Москва. 11 июня. INTERFAX.RU - Французская L'Oreal SA, один из крупнейших мировых производителей косметики, в сотрудничестве с американской Nvidia Corp. будет масштабировать свои проекты в области искусственного интеллекта, пишет The Wall Street Journal.

L'Oreal и ее партнерская экосистема будут использовать ИИ-платформу Nvidia для предприятий, сообщила главный маркетинговый директор L'Oreal Асмита Дубей. Платформа объединяет ряд микросервисов, которые помогут французской компании управлять ИИ-приложениями, повысить скорость, безопасность и точность их работы.

На начальном этапе эти микросервисы будут использоваться в рамках новой системы товарных рекомендаций L'Oreal и ее платформы для создания контента с помощью генеративного ИИ.

Финансовые условия сделки не раскрываются.

Кроме того, Nvidia и американский ИИ-стартап Perplexity объявили о партнерстве в сфере разработки локализированных, суверенных (предназначенных для использования в госпроектах - ИФ) ИИ-моделей для европейских пользователей.

В частности, Nvidia в сотрудничестве с европейскими партнерами, включ‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​​‌‌​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌‌​‌‍‌‌‌‌​​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​‌​​​‌ая французскую ИИ-компанию H Company, разрабатывает суверенные ИИ-модели с открытым исходным кодом, которые будут доступны на платформе Perplexity.

Модели будут работать на местной ИИ-инфраструктуре европейских партнеров, подключенных к сервису DGX Cloud Lepton для предоставления удаленного доступа к чипам Nvidia. Они также будут доступны на площадке Hugging Face, где размещаются ИИ-модели.

"Мы обратились примерно к 13 разработчикам ИИ-моделей в регионе, провели с ними переговоры и теперь можем сказать, что мы поможем им в обучении моделей, - заявила вице-президент Nvidia по основанному на генеративном ИИ программному обеспечению для предприятий Кари Бриски. - Теперь их можно будет обучить на языках, уникальных для их культурной среды, и затем развернуть в Perplexity".

Благодаря локализированным, суверенным ИИ-моделям пользователи Perplexity смогут вести поиск и получать ответы на 24 официальных языках Евросоюза.

Nvidia заявляет, что для оптимизации своих моделей с ней в числе прочего сотрудничают власти Словакии и Люблянский университет.