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DeepL с ИИ-системой Nvidia обещает перевести весь интернет за 18 дней

DeepL с ИИ-системой Nvidia обещает перевести весь интернет за 18 дней
Фото: "Интерфакс"

Москва. 11 июня. INTERFAX.RU - Германский стартап DeepL, владеющий популярным сервисом для перевода, внедряет одну из новейших ИИ-систем американской Nvidia Corp., которая позволит ему перевести весь интернет всего за 18 дней, заявил глава направления исследований и разработок компании Стефан Мескен.

Ранее это заняло бы 194 дня, отмечает CNBC.

DeepL внедряет систему DGX SuperPOD от Nvidia, использующую новейшие чипы Blackwell. Стартап, использующий собственные ИИ-модели, является конкурентом сервиса Google Translate.

"Мы хотим дать нашим исследователям гораздо больше вычислительных мощностей для создания еще более продвинутых моделей", - сказал Мескен CNBC.

Модернизация инфраструктуры поможет DeepL развивать его новые продукты, такие как представле‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​​‌‌​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌‌​‌‍‌‌‌‌​​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​‌​​​‌нный в прошлом году Clarify - инструмент, позволяющий сервису взаимодействовать с пользователями, задавая им вопросы для уточнения контекста, отметил Мескен.

Nvidia 11 июня анонсировала ряд партнерств с европейскими компаниями на конференции GTC в Париже. Глава компании Дженсен Хуан дал понять, что видит существенный потенциал для Nvidia в регионе, он ожидает, что вычислительные мощности для ИИ-решений в Европе вырастут в 10 раз в следующие два года.

Среди анонсированных в среду проектов - партнерство Nvidia с французским стартапом Mistral, который планирует создать "ИИ-облако" с использованием 18 тысяч новейших чипов Nvidia.

Кроме того, американская компания запустит проекты в сфере ИИ-инфраструктуры в Германии, Италии и Армении.

Nvidia DeepL Стефан Мескен Франция США Google Translate Blackwell
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