СПБ биржа увеличит количество бумаг на торгах в выходные дни до 116

Москва. 11 июня. INTERFAX.RU - "СПБ биржа" с 17 июня добавит восемь российских ценных бумаг для торгов в утреннюю дополнительную сессию, в том числе в выходные дни.

Согласно сообщению биржи, список пополнят акции ПАО "Абрау-Дюрсо", МКПАО "Циан", "Группа Черкизово", "Россети Ленэнерго", "Мостотрест", "Новороссийский комбинат хлебопродуктов", РКК "Энергия", "Русолово". Всего на торгах в выходные дни инвесторам для заключения сделок станут доступны 116 бумаг.

"СПБ биржа" запустила торги по субботам и воскресеньям с 1 февраля. Они проводятся с 10:00 до 23:50 и представляют собой утреннюю дополнительную сессию торгового дня понедельника.