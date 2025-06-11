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Министр торговли США отметил, что пошлины для Китая не изменятся даже после сделки

Москва. 11 июня. INTERFAX.RU - Уровень таможенных пошлин для товаров из Китая в США останется без изменений, несмотря на торговую сделку, которая была предварительно заключена между Вашингтоном и Пекином. Об этом сообщил в среду министр торговли США Говард Латник.

В интервью телеканалу CNBC, отвечая на вопрос, останутся ли действующие тарифы США в отношении Китая неизменными, Латник сказал: "Вы можете с уверенностью так сказать".

В настоящее время по решению администрации США тарифы на китайские товары в США составляют 55%.

9 июня в Лондоне прошел второй раунд переговоров США и Китая по вопросам торговли. Делегации США и Китая согласовали параметры соглашения по торговле, теперь его предстоит одобрить на уровне глав государств.

"Наша сделка с Китаем готова. Финальный "зеленый свет" ей предстоит дать мне и председателю Си Цзиньпину", - написал президент США Донал‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​‌‌​‌‍‌‌‌‌​​​‌​‌‌‍‌‌‌‌​​​​‌‌​‍‌‌‌‌​​​‌‌​​‍‌‌‌‌​​‌​‌‌‌‍‌‌‌‌​​‌​‌​​‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌​​​‌ьд Трамп в соцсети Truth Social.

По словам Трампа, проект соглашения, в частности, позволит решить вопрос поставки редкоземельных металлов из КНР. Ранее КНР ввели экспортный контроль в отношении этих товаров, что осложнило работу автоиндустрии в мире, в том числе в США.

Кроме того, по словам Трампа, он и Си Цзиньпин намерены работать над тем, чтобы обеспечить доступ американского бизнеса к китайскому рынку.

"Председатель Си Цзиньпин и я собираемся работать тесно и вместе над открытием Китая для американской коммерции. Это было бы великим выигрышем для обеих стран!" - заверил президент.

Трамп добавил, что в отношении США в Китае будут действовать пошлины в 10%, а в отношении Китая - 55%.

Первый раунд торговых переговоров между двумя странами состоялся в Швейцарии 10-11 мая, стороны договорились о взаимном сокращении пошлин.

США Говард Латник Китай
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