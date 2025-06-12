В КНР ожидают от США взаимодействия для реализации договоренностей лидеров стран по торговле

Москва. 12 июня. INTERFAX.RU - Китайские власти надеются, что США будут сотрудничать с Пекином для исполнения договоренностей председателя КНР Си Цзиньпина и американского президента Дональда Трампа по торговым вопросам, заявил в четверг на брифинге представитель МИД Китая Линь Цзянь.

"Надеемся, что США будут работать с Китаем для претворения в жизнь важного консенсуса, достигнутого в телефонном разговоре главами двух государств", - приводит Global Times его слова.

Линь Цзянь отметил, что в Пекине также ждут "наиболее эффективного использования консультационного механизма США и Китая по экономике и торговле, углубления консенсуса, снижения недопонимания, усиления сотрудничества при помощи коммуникации и диалога".

На вопрос, может ли МИД подтвердить заявления Трампа о согласии КНР поставлять редкоземельные металлы, Линь Цзянь сказал, что стороны в целом договорились об основах того, как реализовывать соглашения Си Цзиньпина и Трампа и "консолидировать результ‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​​‌​‌‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​‌​​​​‍‌‌‌‌​​‌​​​‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌​​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​аты" женевских переговоров.

Первый раунд торговых переговоров между двумя странами состоялся в Швейцарии 10-11 мая, стороны договорились о взаимном сокращении пошлин.

В минувший четверг состоялся телефонный разговор Трампа и Си Цзиньпина. В ходе него лидеры США и Китая обсудили спорные торговые вопросы, в том числе по торговле редкоземельными металлами.

9 июня в Лондоне прошел второй раунд переговоров США и Китая по вопросам торговли. Делегации США и Китая согласовали параметры соглашения по торговле, его предстоит одобрить на уровне глав государств.

"Наша сделка с Китаем готова. Финальный "зеленый свет" ей предстоит дать мне и председателю Си Цзиньпину", - написал позднее Трамп в соцсети Truth Social.

По словам президента США, проект соглашения, в частности, позволит решить вопрос поставок редкоземельных металлов из КНР.

Трамп добавил, что в отношении США в Китае будут действовать пошлины в 10%, а в отношении Китая - 55%.