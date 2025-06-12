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Венгрия и Словакия выступят против отказа от энергоресурсов РФ

Москва. 12 июня. INTERFAX.RU - Власти Венгрии и Словакии не намерены соглашаться на идею Еврокомиссии об обязательном отказе от энергоносителей из РФ, заявил в четверг глава венгерского МИД Петер Сийярто.

"Сегодня обсудили по телефону нашу позицию с моим словацким коллегой Юраем Бланаром. Согласились, что мы не можем принять столь серьезное нарушение нашего суверенитета", - написал глава МИД Венгрии в соцсети.

Сийярто отметил, что с точки зрения Венгрии ‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​‌‌‌​‌‍‌‌‌‌​​‌​​​​‍‌‌‌‌​​‌‌​​​‍‌‌‌‌​​‌‌​‌‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​‌​​​‌‍‌‌‌‌​​‌​​​​‍‌‌‌‌​​​‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​политика в сфере энергетики - прерогатива властей стран ЕС, а не Еврокомиссии.

Министр подчеркнул, что предложение Еврокомиссии будут обсуждать в понедельник министры энергетики ЕС. Сийярто назвал эту встречу "большой битвой".

"Будет большая битва в Люксембурге: министры энергетики обсудят предложение фон дер Ляйен/Зеленского, которые хотят заставить нас прекратить покупать газ, нефть и ядерное топливо у России", - написал глава МИД Венгрии.

Венгрия Словакия
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