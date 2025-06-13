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ЕК подтвердила, что законопроект по отказу ЕС от газа РФ в 2027 г. представят в июне

Москва. 13 июня. INTERFAX.RU - Еврокомиссия (ЕК) представит в июне законопроект о поэтапном прекращении к 2027 году поставок в ЕС российского газа, и дискуссии вокруг него рассматривает как нормальное явление, заявила официальный представитель ЕК Анна-Кайса Итконен.

"Мы завершаем работу над нашим законодательным предложением о прекращении снабжения российским газом. И понятно, что в течение всего мая шли дискуссии и дебаты по этому предложению комиссии о дорожной карте. В ЕС это нормально. Это часть рабочего процесса", - сказала пресс-секретарь в пятницу на брифинге в Брюсселе, отвечая на вопрос о возражениях Венгрии против этих планов и заявлениях Будапешта о намерении их сорвать.

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"Презентация (законопроекта) предусмотрена в июне", - подтвердила представитель ЕК.

"Мы еще не представили это‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​​‌​‌‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​‌​​​​‍‌‌‌‌​​‌​​​‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌​​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​ предложение, и я думаю, мы сможем комментировать его содержание, то, что оно означает, и как мы рассчитываем добиться этого постепенного прекращения поставок, когда оно будет готово", - отметила Итконен.

Еврокомиссия объявила 6 мая, что рассчитывает прекратить весь импорт российского газа в ЕС к концу 2027 года постепенно и скоординированно.

"Что особенно важно, новые контракты с поставщиками российского газа (трубопроводного и СПГ) будут предотвращены, а существующие спотовые контракты будут прекращены к концу 2025 года", - говорилось в коммюнике по случаю презентации в Страсбурге "дорожной карты" действий по прекращению российского энергетического импорта.

Как сообщила ЕК, "комиссия также предложит прекратить весь оставшийся импорт российского газа к концу 2027 года".

ЕС Еврокомиссия Россия газ
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