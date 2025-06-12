Минсельхоз США сохранил прогноз экспорта пшеницы из РФ в новом сельхозгоду в 45 млн т

Москва. 12 июня. INTERFAX.RU - Минсельхоз США в июньском обзоре, опубликованном в четверг, сохранил прогноз экспорта пшеницы из РФ в новом, 2025/2026 сельхозгоду (начинается 1 июля 2025 года) на майском уровне - 45 млн тонн.

Оценка экспорта пшеницы ближайшим конкурентом - ЕС повышена до 34,5 млн тонн с 34 млн тонн в мае.

Сохранены и другие прогнозы в отношении российского зернового рынка. Так, сбор пшеницы, как и в мае, прогнозируется в 83 млн тонн, сбор фуражного зерна - в 37,73 млн тонн, его экспорта - в 7,58 млн тонн.

Урожай кукурузы в новом сельхозгоду Минсельхоз США оценивает в 15 млн тонн, ее экспорта - в 3,6 млн тонн.

Согласно обзору, в текущем 2‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​‌‌‌​‌‍‌‌‌‌​​‌​​​​‍‌‌‌‌​​‌‌​​​‍‌‌‌‌​​‌‌​‌‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​‌​​​‌‍‌‌‌‌​​‌​​​​‍‌‌‌‌​​​‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​024/2025 сельхозгоду (заканчивается 30 июня 2025 года), экспорт пшеницы составит 43,5 млн тонн.

По прогнозу Минсельхоза РФ, экспорт зерна из РФ в 2024/2025 сельхозгоду составит 53 млн тонн, в том числе 44,5 млн тонн пшеницы. Прогноз на новый сельхозгод российское аграрное ведомство пока не обнародовало.

Минсельхоз США в своих прогнозах не учитывает данные по Крыму и новым территориям.

Прогноз мирового сбора пшеницы в новом сезоне составляет 808,59 млн тонн против 808,52 млн тонн по майской оценке, фуражного зерна - 1 млрд 550,7 млн тонн против 1 млрд 549,52 млн тонн, кукурузы - 1 млрд 265,98 млн тонн против 1 млрд 264,98 млн тонн соответственно.