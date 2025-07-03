Сбор зерновых в России ко 2 июля оказался в 4,3 раза меньше прошлогоднего

Москва. 3 июля. INTERFAX.RU - В России сбор зерновых и зернобобовых культур ко 2 июля составил 3,8 млн тонн, что в 4,3 раза меньше, чем на аналогичную дату 2024 года (16,5 млн тонн), сообщается в презентации директора департамента растениеводства Минсельхоза Романа Некрасова на сессии в рамках Всероссийского дня поля в Волгоградской области.

Посевы обмолочены с 1,2 млн га против 4 млн га годом ранее.

Урожайность составила 31 ц/га, что на 10 ц/га ниже прошлогодней (41 ц/га).

"Общая тенденция снижения урожайности нас, конечно, беспокоит. Поэтому мы обращаем внимание - с этой позицией надо отдельно работать", - подчеркнул Некрасов в своем выступлении.

Хозяйства Южного округа собрали 2 млн тонн (11,4 млн тонн год назад), Северо-Кавказского - 1,5 млн тонн (4,5 млн тонн).

В частности, в Южном округе больше всего зерна намолочено в Краснодарском крае - почти 1,2 млн тонн (4 млн тонн в прошлом году), на Северном Кавказе - в Ставропольском крае (1,3 млн тонн против 4.3 млн тонн соответственно). Аграрии новых регионов собрали 292,8 тыс. тонн (645,7 тыс. тонн год назад).

По прогнозу Минсельхоза, сбор зерна в этом году должен быть на уровне 135 млн тонн против 130 млн тонн в 2024 году.