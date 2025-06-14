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"Росатом" возглавит консорциум строительства первой АЭС в Казахстане

Москва. 14 июня. INTERFAX.RU - "Росатом" определен лидером консорциума для строительства первой АЭС в Казахстане, сообщило Агентство республики по атомной энергии.

"Компания "Росатом" определена в качестве лидера международного консорциума по проекту строительства перво‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​​‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​‌‌‌‌‍‌‌‌‌​​‌‌​‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​‌​‍‌‌‌‌​​​‌​​‌й АЭС в Казахстане", - говорится в сообщении, распространенном в субботу.

В настоящее время, согласно предложениям "Росатома", начата проработка вопроса привлечения государственного экспортного финансирования за счет Российской Федерации.

По данным ведомства, при участии международных экспертов определены лидеры консорциума. Помимо "Росатома", который занял 1-е место по мнению Межведомственной комиссии по вопросам развития атомной отрасли, в шорт-лист потенциальных вендоров вошли китайская China National Nuclear Corporation (2-е место), французская Electricite de France и корейская Korea Hydro & Nuclear Power (обе компании на 3-м месте).

Компании из шорт-листа представили комплексный пакет материалов по техническим и коммерческим предложениям строительства АЭС в Казахстане, которые включали в себя, в том числе данные по ориентировочной стоимости строительства; срокам реализации проекта; модели привлечения финансирования; подходам к локализации оборудования и строите‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​​‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​‌‌‌‌‍‌‌‌‌​​‌‌​‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​‌​‍‌‌‌‌​​​‌​​‌льных работ; предложения по подготовке кадров и развитию научно-образовательного потенциала; возможности сотрудничества в ядерно-топливном цикле; вопросы социальных обязательств.

Власти Казахстана создали межправительственную комиссию по вопросу строительства АЭС, которая изучала предложения всех вендоров. Предполагается, что строительством АЭС займется международный консорциум компаний.

Межправительственные соглашения и контракты, необходимые для строительства первой АЭС в Казахстане, планируется заключить в ноябре 2025 года.

В 2024 году граждане Казахстана на общенациональном референдуме одобрили ее строительство. Возвести станцию планировалось к 2035 году, однако Минэнерго страны позже заявило, что Казахстан будет ставить задачу перед вендорами пустить в строй первый блок АЭС в более короткие сроки, в течение восьми лет. Затраты на строительство АЭС оцениваются в $10-12 млрд.

В декабре 2024 года правительство республики утвердило место строительства АЭС - Жамбылский район Алма-атинской области.

В настоящее время Казахстан рассматривает технологии реакторов большой мощности четырех поставщиков - Франции, Китая, России и Южной Кореи. По данным Минэнерго страны, стоимость одного энергоблока в среднем составляет $5 млрд.

Росатом Казахстан
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