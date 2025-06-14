АЭС в Казахстане будет построена на основе российских технологий

Москва. 14 июня. INTERFAX.RU - ГК "Росатом" приветствует решение Казахстана о начале реализации проекта строительства АЭС. Результатом станет сооружение электростанции по самому передовому и эффективному проекту в мире, в основе которого лежат российские технологии, говорится в комментарии гендиректора "Росатома" Алексея Лихачева, распространенном пресс-службой госкорпорации.

"Реакторы ВВЭР-1200 поколения "3+" сочетают проверенные временем инженерные решения с новейшими системами активной и пассивной защиты, разработанными в строгом соответствии с международными стандартами безопасности", - приводятся в сообщении слова Лихачева.

Как отметил топ-менеджер, "реакторы ВВЭР-1200 уже работают в России и за ее пределами - четыре блока в ‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​​‌​‌‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​‌​​​​‍‌‌‌‌​​‌​​​‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌​​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​России и два блока в Беларуси, эту технологию также выбрали наши партнеры в Венгрии, Египте, Турции, Бангладеш и Китае".

При реализации международных проектов "Росатом" всегда опирается на широкую кооперацию с зарубежными поставщиками, что позволяет использовать наиболее современные и адаптированные под условия заказчика технические решения, подчеркнул Лихачев.

Ранее в субботу Агентство Казахстана по атомной энергии сообщило о выборе "Росатома" лидером консорциума для строительства первой АЭС в стране. В настоящее время, согласно предложениям "Росатома", начата проработка вопроса привлечения государственного экспортного финансирования за счет РФ, говорится в сообщении.