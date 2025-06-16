Рост розничных продаж в Китае в мае ускорился, промпроизводства - замедлился

Москва. 16 июня. INTERFAX.RU - Промышленное производство в Китае в мае увеличилось на 5,8% в годовом выражении, по данным Государственного статистического управления (ГСУ) страны.

Это минимальные темпы повышения с ноября 2024 года. Аналитики, опрошенные Trading Economics, в среднем прогнозировали подъем на 5,9% после роста на 6,1% в апреле.

Производство в перерабатывающей промышленности повысилось на 6,2%, в горнодобывающей отрасли - на 5,7%, в нефтегазовой - на 5,3%. Выпуск цветных металлов вырос на 8,1%, компьютеров и коммуникационного оборудования - на 10,2%, продуктов питания - на 6,7%.

В целом подъем был зафиксирован в 35 из 41 отрасли.

В январе-мае промпроизводство увеличилось на 6,3% относительно аналогичного периода прошлого года.

Розничные продажи в КНР в прошлом месяце повысились на 6,4% в годовом выражении‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌​‌‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​‌​​‌​‍‌‌‌‌​‌‌‌‌​​‍‌‌‌‌​​‌​‌‌‌‍‌‌‌‌​​​‌​‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​​‍‌‌‌‌​​​‌​‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​‌​‍‌‌‌‌​​​‌​​‌‍‌‌‌‌​​​‌‌​​‍‌‌‌‌​​‌​‌​​‍‌‌‌‌​​​​‌‌​ (в апреле - на 5,1%). Это самый значительный подъем с декабря 2023 года. При этом эксперты ожидали ослабления роста до 5%.

Продажи одежды и обуви выросли на 4%, продуктов питания - на 14,6%, табачных изделий и алкоголя - на 11,2%, товаров для спорта и развлечений - на 28,3%, золотых и серебряных ювелирных изделий - на 21,8%, автомобилей - на 1,1%.

За пять месяцев текущего года розничные продажи повысились на 5%.

Инвестиции в основные активы в январе-мае увеличились на 3,7%. Предполагался подъем на 3,9%.

Инвестиции в инфраструктуру и обрабатывающую промышленность увеличились на 5,6% и 8,5% соответственно. Между тем вложения в недвижимость упали на 10,7%.

Безработица в Китае в мае опустилась до 5%, что является минимальным уровнем с ноября прошлого года. В апреле показатель составлял 5,1%, и консенсус-прогноз не предполагал изменения.