Владелец АО "Киви" на I этапе оферты выкупил 4,2 млн акций бывшей головной компании группы

Москва. 16 июня. INTERFAX.RU - Гонконгская компания Fusion Factor Fintech Limited, владеющая АО "Киви", в рамках первого этапа оферты выкупила 4 млн 217 тыс. 800 американских депозитарных расписок (АДР) NanduQ Plc (ранее - Qiwi Plc), говорится в сообщении компании.

Fusion Factor в конце мая выставила оферту на выкуп до 10 млн АДР. Он проводится в два этапа. Первый этап продлился с 27 мая по 10 июня, цена одной АДР составила 210 рублей. Таким образом, в ходе I этапа компания выкупила 42,2% от максимального плана оферты, стоимость приобретенных бумаг составила около 885,7 млн руб.

Всего в рамках I этапа компания получила 3 тыс. 108 оферт, все они были выкуплены.

Второй этап, как ожидается, начнется в 10:00 (по Москве) 16 июня и продлится до 17:00 (по Москве) 7 июля. Цена выкупа одной АДР составит 195 рублей.

Группа Qiwi в конце января 2024 года продала российские активы, консолидированные под АО "Киви", Fusion Factor Fintech Limited, которая принадлежит бывшему главному исполнительному директору Qiwi Андрею Протопопову. Цена сделки составила 23,75 млрд руб., расчеты по ней не завершены. Международный бизнес группы в Казахстане, ОАЭ и других странах продолжил развиваться в рамках Qiwi Plc. В августе акционеры Qiwi одобрили смену названия на NanduQ Plc.

Оферта Fusion Factor Fintech Limited адресована владельцам АДР, удостоверяющих права в отношении обыкновенных акций класса B NanduQ Plc, ‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​‌‌​‌‍‌‌‌‌​​​‌​‌‌‍‌‌‌‌​​​​‌‌​‍‌‌‌‌​​​‌‌​​‍‌‌‌‌​​‌​‌‌‌‍‌‌‌‌​​‌​‌​​‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌​​​‌которые учитываются на счетах депо НРД или в иных российских депозитариях через цепочку учета прав, включающую НРД, и включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на "Московской бирже".

"Приглашение направлено на предоставление владельцам АДР, соответствующим критериям выкупа, возможности монетизировать свои инвестиции в АДР NanduQ Plc в условиях высокой неопределенности, вызванной корпоративными событиями и существующими иностранными ограничениями в отношении финансовой инфраструктуры", - сообщала Fusion Factor Fintech.

Уставный капитал NanduQ состоит из 62 млн 712 тыс. 975 акций. Из них 10 млн 413 тыс. 522 составляют акции класса А и 52 млн 299 тыс. 453 - акции класса В. Таким образом, оферта выставлена на 15,95% капитала, или на 19,12% акций класса В.

Доля акций NanduQ в свободном обращении составляет 71,56% от их общего числа. Крупнейший акционер компании - Сергей Солонин, у него 28,4% акций и 71,3% голосов (одна акция класса А предоставляет 10 голосов, одна акция класса В - один голос).

NanduQ в сентябре 2024 года заявила о делистинге ее ADS (american depositary shares, американские депозитарные акции) с Nasdaq. Сейчас ADS компании торгуются на Астанинской международной бирже (Astana International Exchange, AIX) с тикером NNDQ и на "Московской бирже" с тикером Qiwi.