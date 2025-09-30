Владелец АО "Киви" объявил новую оферту на выкуп ADR бывшей головной компании

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - Гонконгская компания Fusion Factor Fintech Limited, владеющая АО "Киви", объявила новую оферту на выкуп американских депозитарных расписок (АДР, ADS, american depositary shares) NanduQ Plc. (ранее группа Qiwi), говорится в сообщении компании.

В конце мая Fusion Factor уже выставляла оферту на выкуп в два этапа до 10 млн АДР NanduQ. В рамках первого этапа цена одной АДР составила 210 рублей, в рамках второго - 195 рублей. Всего компания выкупила 4 563 312 АДР (45,63% от максимального объема оферты) на 953,1 млн рублей.

Выкуп адресован владельцам ADS, удостоверяющих права в отношении обыкновенных акций класса B NanduQ Plc, которые учитываются на счетах депо НРД или в иных российских депозитариях через цепочку учета прав, включающую НРД, и включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на "Московской бирже".

Цена АДР NanduQ Plc в рамках нового этапа выкупа составит 210 рублей, что соответствует 11,6% премии к средневзвешенной цене АДР NanduQ Plc, определенной по результатам организованных торгов на "Московской бирже" за шесть месяцев, отмечает Fusion Factor Fintech.

Срок направления оферт пройдет с 30 сентября до 15:00 по московскому времени 10 ноября. Акцепт оферт и расчеты пройдут 11 ноября. Оферта может быть подана в биржевом порядке.

Fusion Factor Fintech предлагает владельцам АДР, попадающих под условия выкупа, монетизировать свои инвестиции, поскольку из-за иностранных ограничений на российскую финансовую инфраструктуру корпоративные права таких владельцев АДР значительно ограничены, среди прочего, в части получения дивидендов, голосования на собраниях акционеров, а также конвертации АДР и их перевода за пределы российской депозитарной инфраструктуры, в которой учитываются АДР. Монетизация инвестиций в АДР NanduQ Plc может быть затруднена в дальнейшем, отмечается в сообщении.

Группа Qiwi в конце января 2024 года продала российские активы, консолидированные под АО "Киви", Fusion Factor Fintech Limited, которая принадлежит бывшему главному исполнительному директору Qiwi Андрею Протопопову. Международный бизнес группы в Казахстане, ОАЭ и других странах продолжил развиваться в рамках Qiwi plc. В августе 2024 года акционеры Qiwi одобрили смену названия на NanduQ Plc.

В контур сделки между Fusion Factor Fintech и NanduQ (Qiwi) в январе 2024 года вошли Киви банк, Qiwi кошелек, Qiwibusiness, система денежных переводов Contact, Rowi, Realweb, Flocktory, Таксиагрегатор, IntellectMoney и ряд других активов. Цена сделки составила 23,75 млрд руб. Через месяц после сделки, 21 февраля прошлого года, ЦБ отозвал лицензию у Киви банка. В банке была введена временная администрация, а затем назначен ликвидатор в лице Агентства по страхованию вкладов.

Fusion Factor Fintech до сих пор так и не завершила выплаты по сделке. Компания неоднократно обращалось к NanduQ с просьбами об отсрочке платежей из-за проблем в работе российского бизнеса после отзыва лицензии у Киви банка. В апреле акционеры NanduQ одобрили очередную отсрочку платежей Fusion Factor Fintech по сделке до 31 октября 2025 года.

Уставный капитал NanduQ состоит из 62 712 975 акций. Из них 10 413 522 составляют акции класса А и 52 299 453 - акции класса В. Доля акций NanduQ в свободном обращении составляет 71,56% от их общего числа. Крупнейший акционер компании - Сергей Солонин, у него 28,4% акций и 71,3% голосов (одна акция класса А предоставляет 10 голосов, одна акция класса В - один голос).

NanduQ в сентябре 2024 года заявила о делистинге ее ADS с Nasdaq. Сейчас ADS компании торгуются на Астанинской международной бирже (Astana International Exchange, AIX) с тикером NNDQ и на "Московской бирже" с тикером Qiwi.