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ВТБ завершил юридическое присоединение крупнейшего банка Крыма

ВТБ завершил юридическое присоединение крупнейшего банка Крыма
Фото: Максим Стулов/Ведомости/ТАСС

Москва. 16 июня. INTERFAX.RU - ВТБ завершил юридическое присоединение крупнейшего банка Крыма - Российского национального коммерческого банка (РНКБ), интеграционные процедуры будут завершены до конца 2025 года, заявил глава ВТБ Андрей Костин, чьи слова приводятся в сообщении банка.

"Завершение интеграции РНКБ - не просто технический этап. Мы с большим уважением относимся к РНКБ - это флагман финансового рынка полуострова, сыгравший без преувеличения жизненно важную роль в новейшей истории Крыма и Севастополя. Мы сохранили привычные для клиентов финансовые сервисы и выгодные условия, продолжим обслуживание в привычных крымчанам и севастопольцам офисах. До конца года переведем на инфраструктуру ВТБ более 2 млн розничных клиентов РНКБ и сделаем это максимально комфортно для них", - сообщил Костин.

Процесс присоединения РНКБ к ВТБ начался в июне 202‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​‌‌​‌‍‌‌‌‌​​​‌​‌‌‍‌‌‌‌​​​​‌‌​‍‌‌‌‌​​​‌‌​​‍‌‌‌‌​​‌​‌‌‌‍‌‌‌‌​​‌​‌​​‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌​​​‌4 года. С осени прошлого года розничные клиенты получили доступ ко всем продуктам ВТБ в офисах РНКБ. С 12 июня ВТБ продолжит обслуживание клиентов в привычных для крымчан и севастопольцев офисах. При этом дебетовые и кредитные карты РНКБ будут работать как карты ВТБ до окончания срока действия.

Миграция более 2 млн розничных клиентов банка РНКБ в ВТБ будет проходить до конца года. Уже состоялся автоматический перевод эскроу-счетов клиентов РНКБ. До конца года планируется также ребрендинг офисной сети РНКБ.

Кроме того, с 16 июня в рамках интеграции РНКБ более 250 крупнейших компаний Крыма и Севастополя перешли на платежную инфраструктуру ВТБ.

РНКБ по итогам первого квартала 2025 года занимал 22-е место по размеру активов среди российских банков в рэнкинге "Интерфакс-100" с активами 583,6 млрд рублей

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