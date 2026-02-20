Акционеры ВТБ одобрили присоединение Почта банка

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - Акционеры ВТБ одобрили реорганизацию банка в форме присоединения к нему Почта банка, говорится в материалах ВТБ.

Почта банк был создан в 2016 году ВТБ и "Почтой России" как розничный банк, развивающий масштабную региональную сеть на базе почтовых отделений. В конце 2024 года ВТБ выкупил долю "Почты России" в Почта банке и консолидировал 100% акций кредитной организации. Полное объединение планируется завершить в мае 2026 года путем постепенного перехода Почта банка под единый бренд ВТБ.

"Присоединение Почта банка завершает череду интеграций, благодаря которой мы выстроили единую широкомасштабную платформу обслуживания клиентов в России. Крупнейшая в стране сеть Почта банка, состоящая из 25 тыс. точек в 83 регионах, это колоссальный ресурс для развития, особенно в малых городах", - заявил первый зампред правления ВТБ Дмитрий Пьянов, слова которого приведены в сообщении.

Он добавил, что на текущий момент закончен ребрендинг офисов Почта банка - все они теперь работают под брендом ВТБ.

"Мы рассчитываем на стабильный прирост доходов год к году за счет роста продаж и оптимизации издержек, что, в свою очередь, позволит нам ставить довольно амбициозные цели по прибыли в среднесрочной перспективе", - отметил Пьянов.

В июне 2025 года ВТБ завершил юридическое присоединение крупнейшего банка Крыма - Российского национального коммерческого банка (РНКБ).

Почта банк по итогам 2025 года с активами в 334,5 млрд рублей занимает 29-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100".