Эксперты допускают новый кризис судоходства из-за ситуации на Ближнем Востоке

Москва. 16 июня. INTERFAX.RU - Судоходной отрасли невозможно будет не отреагировать на усиление боевых действий на Ближнем Востоке.

На море наблюдаются явные изменения: число технических сбоев растет, и Управление морских торговых операций Великобритании (United Kingdom Maritime Trade Operations, UKMTO) выпустило новое предупреждение о преднамеренной фальсификации сигналов автоматической идентификационной системы (AIS), сильном глушении GPS и неисправностях гирокомпасов в Ормузском проливе и Персидском заливе, отмечает провайдер Windward, который специализируется на морских перевозках.

Изображения TankerTrackers показывают заметное рассеивание иранских танкеров с якорных стоянок на острове Харг и в Ассалуйе в Персидском заливе.

В то время как экспорт нефти и мазута продолжается, пустые суда непервостепенной важности тихо отходят от ключевых терминалов, что свидетельствует о признаках перенастройки из-за появившихся угроз, поясняют эксперты. Другие танкеры и судовладельцы тоже приспосабливаются, проявляя большую осторожность при планировании маршрутов.

"Технически Ормузский пролив может оставаться открытым, но в совокупности эти события указывают на то, что судоходство может оказаться в еще одном кризисе - с учетом того, что риски, связанные с Красным морем и Россией, остаются высокими", - пишут аналитики Windward.

Согласно данным системы Windward Maritime, число судов, стоящих на якоре в водах Омана, за последние семь дней удвоилось, достигнув исторического максимума в 15. Суда останавливаются, ожидая обновлений или решений по изменению маршрута, особенно в высокочувствительных регионах, близких к Ормузскому проливу и зонам ирано-израильского конфликта. "Поэтому, хотя пролив все еще официально открыт, заинтересованные стороны проявляют осторожность при входе в новую зо‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​‌‌​‌‍‌‌‌‌​​​‌​‌‌‍‌‌‌‌​​​​‌‌​‍‌‌‌‌​​​‌‌​​‍‌‌‌‌​​‌​‌‌‌‍‌‌‌‌​​‌​‌​​‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌​​​‌ну боевых действий", - поясняют эксперты.

В Красном море "тёмная" активность танкеров достигла рекордного максимума, продолжают они. Восемьдесят пять танкеров отключили транспондеры AIS за неделю, закончившуюся 15 июня, что на 32,5% больше ожиданий и является самым высоким показателем, зафиксированным на сегодняшний день.

Этот всплеск следует за возобновлением опасений по поводу возможных атак хуситов и растущей неопределенностью относительно прочности соглашения о прекращении огня между США и хуситами, объявленного 6 мая, добавляют в Windward. Хотя прямых атак на коммерческие суда не было более шести месяцев, сочетание эскалации напряженности между Ираном и Израилем и исторического прецедента подпитывает растущее беспокойство. Многие из танкеров, которые в настоящее время находятся в пути, вероятно, отплыли до 13 июня без положений чартерных договоров, которые позволили бы изменить маршрут через мыс Доброй Надежды, предполагают эксперты.

"Похоже, консенсус заключается в том, что Ормузский пролив останется открытым. Но если риски для судов, аффилированных с западными компаниями, возрастут, то они начнут избегать регион", - добавляют эксперты.

Аналитики допускают, что в таком случае судовладельцам придется пересматривать свои стратегии оценки рисков. Кроме того, растущая напряженность может повлиять на стоимость страхования и премий. Остается вопрос, примет ли ЕС предложения по снижению предельных цен для российского экспорта нефти, если геополитический конфликт будет удерживать мировые цены на нефть на высоком уровне. Также рынок интересует, увеличится ли экспорт от альтернативных поставщиков тяжелой сернистой нефти за пределами Персидского залива - таких как Мексика, Бразилия или Колумбия - по мере того, как суда все реже будут проходить транзитом через регион.