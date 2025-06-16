ОПЕК+ в мае добывала на 50 тыс. б/с меньше плана

Москва. 16 июня. INTERFAX.RU - Страны ОПЕК+, участвующие в соглашении по ограничению нефтедобычи, в мае увеличили добычу нефти на 200 тыс. баррелей в сутки - до 35,73 млн б/с, но это было ниже плана на 50 тыс. б/с, свидетельствуют данные ежемесячного отчета ОПЕК.

При этом страны-участницы из числа ОПЕК увеличили добычу на 205 тыс. б/с, главным образом благодаря Саудовской Аравии (+177 тыс. б/с), при этом добыча королевства была даже ниже его квоты на 17 тыс. б/с, а всей группы - выше на 38 тыс. б/с разрешенного уровня.

Разрешенные уровни добычи учитывают объемы компенсаций ранее недосокращенных объемов по договоренности восьми стран-добровольцев (Россия, Саудовская Аравия, Ирак, Кувейт, Алжир, ОАЭ, Казахстан и Оман). Сейчас регулируются только их объемы добычи, и май стал первым месяцем ускоренного в три раза развертывания ограничений на 2,2 млн б/с, принятых этими участницами.

Ирак, который систематически нарушал свои обязательства, в мае превысил их лишь на 21 тыс. б/с, снизив добычу к апрелю на 50 тыс. б/с - до 3,93 млн б/с.

Превысила установленную квоту Нигерия - на 44 тыс. б/с, которая последние месяцы не могла достигнуть разрешенного уровня, а также Габон - на 56 тыс. б/с.

Среди стран, не входящих в ОПЕК, но участвующих в соглашении ОПЕК+, больше всех превысил квоту снова Казахстан - на 433 тыс. б/с, хотя и снизил производство на 21 тыс. б/с - до 1,8 млн б/с. Ранее Минэнерго анонсировало небольшое снижение добычи в мае из-за техобслуживания на месторождении Тенгиз.

Существенно ниже своих квот по-прежнему добывают Мексика (на 300 тыс. б/с), Азербайджан (на 90 тыс. б/с меньше), Малайзия (на 56 тыс. б/с), Судан и Южный Судан (на 55 тыс. б/с меньше вместе).

В целом страны не-ОПЕК добывали на 90 тыс. б/с меньше своих квот, а их добыча была почти стабильна - 14,2 млн б/с.

Весь ОПЕК+, включая не участвующие в соглашении Иран, Венесуэлу и Ливию в мае увеличил добычу на 180 тыс. б/с - до 41,23 млн б/с, главным образом за счет стран ОПЕК.

Ниже представлена таблица, в тыс. б/с

Добыча, апр.2025 Добыча май 2025 Изм-е апр/май Необх уровень, май 2025 Отклонение от необх уровня Алжир 912 921 9 919 2 Конго 259 253 -6 277 -24 Экв.Гвинея 55 62 7 70 -8 Габон 221 233 12 177 56 Ирак 3979 3930 -50 3909 21 Кувейт 2418 2424 6 2428 -4 Нигерия 1522 1544 22 1500 44 Саудовская Аравия 9006 9183 177 9200 -17 ОАЭ 2946 2973 27 3005 -32 ОПЕК 21318 21523 205 21485 38 Азербайджан 462 462 0 551 -89 Бахрейн 186 184 -2 196 -12 Бруней 86 86 -1 83 3 Казахстан 1824 1803 -21 1370 433 Малайзия 348 345 -3 401 -56 Мексика 1452 1450 -2 1753 -303 Оман 759 761 2 756 5 Россия 8981 8984 3 8998 -14 Судан 25 23 -2 64 -41 Южный Судан 89 111 22 124 -13 не-ОПЕК 14212 14209 -3 14296 -87 ОПЕК+ 35530 35732 202 35781 -49 Иран 3328 3303 -25 3303 Ливия 1265 1302 37 1302 Венесуэла 928 896 -32 896 ОПЕК (12 стран) 26838 27022 183 27022 ОПЕК+ (весь) 41050 41233 180 41233



