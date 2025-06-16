Поиск

ОПЕК+ в мае добывала на 50 тыс. б/с меньше плана

Москва. 16 июня. INTERFAX.RU - Страны ОПЕК+, участвующие в соглашении по ограничению нефтедобычи, в мае увеличили добычу нефти на 200 тыс. баррелей в сутки - до 35,73 млн б/с, но это было ниже плана на 50 тыс. б/с, свидетельствуют данные ежемесячного отчета ОПЕК.

При этом страны-участницы из числа ОПЕК увеличили добычу на 205 тыс. б/с, главным образом благодаря Саудовской Аравии (+177 тыс. б/с), при этом добыча королевства была даже ниже его квоты на 17 тыс. б/с, а всей группы - выше на 38 тыс. б/с разрешенного уровня.

Разрешенные уровни добычи учитывают объемы компенсаций ранее недосокращенных объемов по договоренности восьми стран-добровольцев (Россия, Саудовская Аравия, Ирак, Кувейт, Алжир, ОАЭ, Казахстан и Оман). Сейчас регулируются только их объемы добычи, и май стал первым месяцем ускоренного в три раза развертывания ограничений на 2,2 млн б/с, принятых этими участницами.

Ирак, который систематически нарушал свои обязательства, в мае превысил их лишь на 21 тыс. б/с, снизив добычу к апрелю на 50 тыс. б/с - до 3,93 млн б/с.

Превысила установленную квоту Нигерия - на 44 тыс. б/с, которая последние месяцы не могла достигнуть разрешенного уровня, а также Габон - на 56 тыс. б/с.

Среди стран, не входящих в ОПЕК, но участвующих в соглашении ОПЕК+, больше всех превысил квоту снова Казахстан - на 433 тыс. б/с, хотя и снизил производство на 21 тыс. б/с - до 1,8 млн б/с. Ранее Минэнерго анонсировало небольшое снижение добычи в мае из-за техобслуживания на месторождении Тенгиз.

Существенно ниже своих квот по-прежнему добывают Мексика (на 300 тыс. б/с), Азербайджан (на 90 тыс. б/с меньше), Малайзия (на 56 тыс. б/с), Судан и Южный Судан (на 55 тыс. б/с меньше вместе).

В целом страны не-ОПЕК добывали на 90 тыс. б/с меньше своих квот, а их добыча была почти стабильна - 14,2 млн б/с.

Весь ОПЕК+, включая не участвующие в соглашении Иран, Венесуэлу и Ливию в мае увеличил добычу на 180 тыс. б/с - до 41,23 млн б/с, главным образом за счет стран ОПЕК.

Ниже представлена таблица, в тыс. б/с

Добыча, апр.2025Добыча май 2025Изм-е апр/майНеобх уровень, май 2025Отклонение от необх уровня
Алжир91292199192
Конго259253-6277-24
Экв.Гвинея5562770-8
Габон2212331217756
Ирак39793930-50390921
Кувейт2418242462428-4
Нигерия1522154422150044
Саудовская Аравия900691831779200-17
ОАЭ29462973273005-32
ОПЕК21318215232052148538
Азербайджан4624620551-89
Бахрейн186184-2196-12
Бруней8686-1833
Казахстан18241803-211370433
Малайзия348345-3401-56
Мексика14521450-21753-303
Оман75976127565
Россия8981898438998-14
Судан2523-264-41
Южный Судан8911122124-13
не-ОПЕК1421214209-314296-87
ОПЕК+355303573220235781-49
Иран33283303-25 3303
Ливия1265130237 1302
Венесуэла928896-32 896
ОПЕК (12 стран)2683827022183 27022
ОПЕК+ (весь)4105041233180 41233


ОПЕК+ нефть
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Эксперты допускают новый кризис судоходства из-за ситуации на Ближнем Востоке

ВТБ завершил юридическое присоединение крупнейшего банка Крыма

ВТБ завершил юридическое присоединение крупнейшего банка Крыма

Петропавловск-Камчатский порт перешел в собственность РФ

Цены на нефть продолжают расти на опасениях по поводу поставок

Цены на нефть продолжают расти на опасениях по поводу поставок

Китайская СNNC возглавит консорциум по строительству еще одной АЭС в Казахстане

"Росатом" возглавит консорциум строительства первой АЭС в Казахстане

Израильская атака на ядерные объекты Ирана

Цены на нефть резко растут на атаке Израиля по Ирану, Brent у $75,2 за баррель

Хроники событий
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана165 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6561 материалов
Крушение самолета Air India в АхмадабадеКрушение самолета Air India в Ахмадабаде7 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе424 материалов
Бюджет РФБюджет РФ47 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2291 материалов
Обрушение моста на поезд в Брянской областиОбрушение моста на поезд в Брянской области37 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России80 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ55 материалов
Подрыв железнодорожного моста в Курской областиПодрыв железнодорожного моста в Курской области10 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости390 материалов
Пандемия коронавирусаПандемия коронавируса9590 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });