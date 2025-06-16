ОПЕК+ в мае добывала на 50 тыс. б/с меньше плана
Москва. 16 июня. INTERFAX.RU - Страны ОПЕК+, участвующие в соглашении по ограничению нефтедобычи, в мае увеличили добычу нефти на 200 тыс. баррелей в сутки - до 35,73 млн б/с, но это было ниже плана на 50 тыс. б/с, свидетельствуют данные ежемесячного отчета ОПЕК.
При этом страны-участницы из числа ОПЕК увеличили добычу на 205 тыс. б/с, главным образом благодаря Саудовской Аравии (+177 тыс. б/с), при этом добыча королевства была даже ниже его квоты на 17 тыс. б/с, а всей группы - выше на 38 тыс. б/с разрешенного уровня.
Разрешенные уровни добычи учитывают объемы компенсаций ранее недосокращенных объемов по договоренности восьми стран-добровольцев (Россия, Саудовская Аравия, Ирак, Кувейт, Алжир, ОАЭ, Казахстан и Оман). Сейчас регулируются только их объемы добычи, и май стал первым месяцем ускоренного в три раза развертывания ограничений на 2,2 млн б/с, принятых этими участницами.
Ирак, который систематически нарушал свои обязательства, в мае превысил их лишь на 21 тыс. б/с, снизив добычу к апрелю на 50 тыс. б/с - до 3,93 млн б/с.
Превысила установленную квоту Нигерия - на 44 тыс. б/с, которая последние месяцы не могла достигнуть разрешенного уровня, а также Габон - на 56 тыс. б/с.
Среди стран, не входящих в ОПЕК, но участвующих в соглашении ОПЕК+, больше всех превысил квоту снова Казахстан - на 433 тыс. б/с, хотя и снизил производство на 21 тыс. б/с - до 1,8 млн б/с. Ранее Минэнерго анонсировало небольшое снижение добычи в мае из-за техобслуживания на месторождении Тенгиз.
Существенно ниже своих квот по-прежнему добывают Мексика (на 300 тыс. б/с), Азербайджан (на 90 тыс. б/с меньше), Малайзия (на 56 тыс. б/с), Судан и Южный Судан (на 55 тыс. б/с меньше вместе).
В целом страны не-ОПЕК добывали на 90 тыс. б/с меньше своих квот, а их добыча была почти стабильна - 14,2 млн б/с.
Весь ОПЕК+, включая не участвующие в соглашении Иран, Венесуэлу и Ливию в мае увеличил добычу на 180 тыс. б/с - до 41,23 млн б/с, главным образом за счет стран ОПЕК.
Ниже представлена таблица, в тыс. б/с
|Добыча, апр.2025
|Добыча май 2025
|Изм-е апр/май
|Необх уровень, май 2025
|Отклонение от необх уровня
|Алжир
|912
|921
|9
|919
|2
|Конго
|259
|253
|-6
|277
|-24
|Экв.Гвинея
|55
|62
|7
|70
|-8
|Габон
|221
|233
|12
|177
|56
|Ирак
|3979
|3930
|-50
|3909
|21
|Кувейт
|2418
|2424
|6
|2428
|-4
|Нигерия
|1522
|1544
|22
|1500
|44
|Саудовская Аравия
|9006
|9183
|177
|9200
|-17
|ОАЭ
|2946
|2973
|27
|3005
|-32
|ОПЕК
|21318
|21523
|205
|21485
|38
|Азербайджан
|462
|462
|0
|551
|-89
|Бахрейн
|186
|184
|-2
|196
|-12
|Бруней
|86
|86
|-1
|83
|3
|Казахстан
|1824
|1803
|-21
|1370
|433
|Малайзия
|348
|345
|-3
|401
|-56
|Мексика
|1452
|1450
|-2
|1753
|-303
|Оман
|759
|761
|2
|756
|5
|Россия
|8981
|8984
|3
|8998
|-14
|Судан
|25
|23
|-2
|64
|-41
|Южный Судан
|89
|111
|22
|124
|-13
|не-ОПЕК
|14212
|14209
|-3
|14296
|-87
|ОПЕК+
|35530
|35732
|202
|35781
|-49
|Иран
|3328
|3303
|-25
|3303
|Ливия
|1265
|1302
|37
|1302
|Венесуэла
|928
|896
|-32
|896
|ОПЕК (12 стран)
|26838
|27022
|183
|27022
|ОПЕК+ (весь)
|41050
|41233
|180
|41233