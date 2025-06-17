Астана и Москва ведут переговоры о наращивании поставок нефти из РФ в Китай через Казахстан

Москва. 17 июня. INTERFAX.RU - Переговорный процесс по вопросу увеличения поставок нефти из России в Китай транзитом через Казахстан еще ведется, определенного срока его завершения нет, сообщил министр энергетики республики Ерлан Аккенженов.

"На сегодняшний момент ведутся переговоры. Российская сторона просит дополнительно 2,5 млн тонн, сейчас ведутся переговоры по этому поводу. 10 ‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌​‌‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​‌​​‌​‍‌‌‌‌​‌‌‌‌​​‍‌‌‌‌​​‌​‌‌‌‍‌‌‌‌​​​‌​‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​​‍‌‌‌‌​​​‌​‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​‌​‍‌‌‌‌​​​‌​​‌‍‌‌‌‌​​​‌‌​​‍‌‌‌‌​​‌​‌​​‍‌‌‌‌​​​​‌‌​млн плюс 2,5 млн тонн. Переговорный процесс не имеет определенного срока завершения. Поэтому, как только стороны придут к взаимному согласию, тогда и подпишем", - сказал Аккенженов журналистам во вторник.

Он пояснил, что переговорный процесс займет "определенное время", поскольку вопрос требует внесения изменений в межправительственное соглашение и дальнейшую ратификацию в парламенте.

Ранее сообщалось, что Китай предложил России увеличить поставки нефти через Казахстан на 2,5 млн тонн в год. РФ уже выразила готовность.

"Это предложение китайской стороны, и мы готовы обеспечить такие поставки, но для этого надо провести определенные технологические решения", - отмечал вице-премьер РФ Александр Новак, уточнив, что речь идет о поставках российской нефти через Казахстан.

По его словам, "должны быть в сфере трубопроводно‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌​‌‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​‌​​‌​‍‌‌‌‌​‌‌‌‌​​‍‌‌‌‌​​‌​‌‌‌‍‌‌‌‌​​​‌​‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​​‍‌‌‌‌​​​‌​‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​‌​‍‌‌‌‌​​​‌​​‌‍‌‌‌‌​​​‌‌​​‍‌‌‌‌​​‌​‌​​‍‌‌‌‌​​​​‌‌​го транспорта проведены определенные мероприятия, сейчас над этим идет работа".

Вместе с тем председатель нефтесервисной ассоциации KAZENERGY Болат Акчулаков сообщал агентству "Интерфакс-Казахстан", что техническая пропускная способность нефтепровода Атасу - Алашанькоу из Казахстана в Китай позволяет увеличить транспортировку российской нефти в КНР на запрошенные ранее 2,5 млн тонн и даже больше, так как сейчас трубопровод загружен лишь чуть более чем наполовину от проектной мощности.

Он подчеркивал, что наращивание транзита на 2-3 млн для трубопровода мощностью 20 млн тонн некритично.

Министерства энергетики Казахстана и России создали рабочую группу, которая изучает технические возможности по вопросу наращивания поставок российской нефти в Китай через республику,

Поставками казахстанской нефти и транзитом российской нефти в Китай занимается совместное казахстанско-китайское предприятие - ТОО "Казахстанско-Китайский Трубопровод" (учредители - АО "КазТрансОйл" (50%) и China National Oil and Gas Exploration and Development Corporation (CNODC) (50%). Компания транспортирует нефть по магистральным нефтепроводам Кенкияк - Кумколь и Атасу - Алашанькоу с месторождений на западе Казахстана в Китай. Российская нефть транспортируется по участку Атасу - Алашанькоу.