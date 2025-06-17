Поиск

Сбер сохраняет прогноз по росту корпоративного кредитования в 2025 г. на уровне 9-11%

Москва. 17 июня. INTERFAX.RU - Сбербанк пока сохраняет прогноз по росту корпоративного кредитования в 2025 году в целом по сектору на уровне 9-11%, может уточнить ожидания по итогам I полугодия, сообщил в интервью "Интерфаксу" зампред правления банка Анатолий Попов.

"Мы сохраняем ожидания по росту портфеля на уровне 9-11%. По итогам первого полугодия проанализируем необходимость изменения прогноза. Обычно темпы роста кредитования во втором полугодии всегда выше, так как в целом деловая активность выше", - сказал он.

Сбербанк в мае увеличил корпоративный кредитный портфель по РСБУ без учета валютной переоценки на 0,9% (с учетом - на 0,5%) - до 27,4 трлн рублей, напомнил зампред. С начала года корпоративный кредитный портфель безе учета валютной переоценки вырос на 1,5% (с учетом - сократился на 1,4%).

Попов отметил, что фундаментальным драйвером роста корпоративного кредитного портфеля остается жилая недвижимость.

Он обратил внимание на сокращение спроса компаний на кредиты на фоне высоких ставок. "Ключевое сейчас для нас - смещение фокуса на поддержку устойчивости клиентов", - подчеркнул Попов.

Зампред добавил, что Сбербанк регулярно мониторит объем долговой нагрузки корпоративных клиентов, анализирует их способность обслуживать проценты и погашать основной долг. "Это мы делали всегда, а сейчас особенно внимательно", - заявил Попов.

Компании сейчас в основном привлекают финансирование на пополнение оборотных средств, в том числе за счет размещения облигаций.

"Смотря оптически на кредитный портфель, надо всегда принимать во внимание, что большое количество компаний стало размещать облигации, и банки являются покупателями этих облигаций. Существенную роль в финансировании реального сектора экономики играют пенсионные фонды и управляющие компании, чья природа фондирования не зависит от ключевой ставки ЦБ и которые ориентированы на вложения в долгосрочные инструменты с фиксированной ставкой", - добавил зампред.

Он отметил, что еще одной тенденцией последнего времени является "укорачивание" кредитного портфеля. "Клиенты не берут длинные кредиты, они берут в основном короткие оборотные кредиты сроком на год и менее. Если говорить про инвестиционное кредитование, то оно работает с различным применением механизмов господдержки", - подчеркнул Попов.

Сбербанк
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости
ПМЭФ-2025

Корректировка перечня параллельного импорта в РФ ожидается в августе

Формулу акциза на сталь в РФ планируется скорректировать с января 2026 года

Формулу акциза на сталь в РФ планируется скорректировать с января 2026 года

Камчатское морское пароходство перешло в собственность РФ

Уолл-стрит выросла на снижении опасений по поводу ближневосточного конфликта

Уолл-стрит выросла на снижении опасений по поводу ближневосточного конфликта

Доля рублевых платежей во внешнеторговом обороте РФ выросла в апреле до рекордных 54%

Прямые иностранные инвестиции в развивающиеся экономики в 2023 году обновили минимум за 18 лет

Прямые иностранные инвестиции в развивающиеся экономики в 2023 году обновили минимум за 18 лет

Инфляция в РФ в 2025 г. может оказаться ниже 7%, правительство ожидает смягчения ДКП

Инфляция в РФ в 2025 г. может оказаться ниже 7%, правительство ожидает смягчения ДКП

Эксперты допускают новый кризис судоходства из-за ситуации на Ближнем Востоке

ВТБ завершил юридическое присоединение крупнейшего банка Крыма

ВТБ завершил юридическое присоединение крупнейшего банка Крыма

Петропавловск-Камчатский порт перешел в собственность РФ

Хроники событий
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана186 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6567 материалов
Крушение самолета Air India в АхмадабадеКрушение самолета Air India в Ахмадабаде7 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе424 материалов
Бюджет РФБюджет РФ47 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2291 материалов
Обрушение моста на поезд в Брянской областиОбрушение моста на поезд в Брянской области37 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России80 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ55 материалов
Подрыв железнодорожного моста в Курской областиПодрыв железнодорожного моста в Курской области10 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости390 материалов
Пандемия коронавирусаПандемия коронавируса9590 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });