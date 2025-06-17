Сбер сохраняет прогноз по росту корпоративного кредитования в 2025 г. на уровне 9-11%

Москва. 17 июня. INTERFAX.RU - Сбербанк пока сохраняет прогноз по росту корпоративного кредитования в 2025 году в целом по сектору на уровне 9-11%, может уточнить ожидания по итогам I полугодия, сообщил в интервью "Интерфаксу" зампред правления банка Анатолий Попов.

"Мы сохраняем ожидания по росту портфеля на уровне 9-11%. По итогам первого полугодия проанализируем необходимость изменения прогноза. Обычно темпы роста кредитования во втором полугодии всегда выше, так как в целом деловая активность выше", - сказал он.

Сбербанк в мае увеличил корпоративный кредитный портфель по РСБУ без учета валютной переоценки на 0,9% (с учетом - на 0,5%) - до 27,4 трлн рублей, напомнил зампред. С начала года корпоративный кредитный портфель безе учета валютной переоценки вырос на 1,5% (с учетом - сократился на 1,4%).

Попов отметил, что фундаментальным драйвером роста корпоративного кредитного портфеля остается жилая недвижимость.

Он обратил внимание на сокращение спроса компаний на кредиты на фоне высоких ставок. "Ключевое сейчас для нас - смещение фокуса на поддержку устойчивости клиентов", - подчеркнул Попов.

Зампред добавил, что Сбербанк регулярно мониторит объем долговой нагрузки корпоративных клиентов, анализирует их способность обслуживать проценты и погашать основной долг. "Это мы делали всегда, а сейчас особенно внимательно", - заявил Попов.

Компании сейчас в основном привлекают финансирование на пополнение оборотных средств, в том числе за счет размещения облигаций.

"Смотря оптически на кредитный портфель, надо всегда принимать во внимание, что большое количество компаний стало размещать облигации, и банки являются покупателями этих облигаций. Существенную роль в финансировании реального сектора экономики играют пенсионные фонды и управляющие компании, чья природа фондирования не зависит от ключевой ставки ЦБ и которые ориентированы на вложения в долгосрочные инструменты с фиксированной ставкой", - добавил зампред.

Он отметил, что еще одной тенденцией последнего времени является "укорачивание" кредитного портфеля. "Клиенты не берут длинные кредиты, они берут в основном короткие оборотные кредиты сроком на год и менее. Если говорить про инвестиционное кредитование, то оно работает с различным применением механизмов господдержки", - подчеркнул Попов.