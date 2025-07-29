Сбербанк понизил прогнозы по росту корпоративного и розничного кредитования в 2025 г.

Москва. 29 июля. INTERFAX.RU - Сбербанк понизил прогноз по росту корпоративного кредитования в 2025 году в целом по сектору до 7-9% с 9-11% ранее, следует из презентации кредитной организации.

Банк также понизил прогноз по росту розничного портфеля в 2025 году, теперь ожидает нулевую динамику вместо роста на уровне менее 5% ранее.

Сбер в корпоративном кредитовании в текущем году планирует наращивать портфель на уровне сектора, в розничном - расти выше сектора.

"Мы считаем, что в целом за год общий объем портфеля всех банков по физлицам не изменится. И Сбер за счет более высокой доли в ипотечном кредитовании и за счет того, что данный вид кредитования растет все-таки быстрее, чем в целом рынок, мы планируем долю на рынке несколько нарастить в течение 2025 года", - сказал зампред правления, финансовый директор Сбербанка Тарас Скворцов на конференц-звонке.

Прогноз по росту средств юрлиц на 2025 год по сектору понижен до 2-4% с 3-5%, физлиц - понижен до 16-18% с 17-19% ранее.

Банк по средствам корпоративных и розничных клиентов рассчитывает расти на уровне сектора.

Темпы роста ВВП РФ на 2025 год банк прогнозирует на уровне 1,5-2%. "Мы в целом сохраняем наш прогноз по росту ВВП на 2025 год, но ожидаем, что фактический темп роста экономики будет ближе к нижней границе диапазона", - сказал Скворцов.

Прогноз по инфляции на конец 2025 года понижен до 6,5-7,5% по сравнению с 7,5-8,5% ранее.