В Сбере заявили о фундаментальной устойчивости нефтедобычи в РФ при низких ценах

В нефтепереработке ситуация сложнее

Москва. 17 июня. INTERFAX.RU - Сектор российской нефтедобычи остается фундаментально устойчивым, несмотря на снижение мировых цен на нефть, а ситуация в нефтепереработке более сложная, сообщил в интервью "Интерфаксу" заместитель председателя правления Сбербанка Анатолий Попов (разговор состоялся до начала эскалации ближневосточного конфликта, который вызвал всплеск цен на сырьевые ресурсы).

"Сектор нефтедобычи, несмотря на снижение мировых цен и некоторые конъюнктурные изменения, все равно остается фундаментально устойчивым. Этому способствует конкурентное положение российских производителей. Себестоимость добычи большей части российской нефти с учетом разработки находится на уровне $20 за баррель. В то время, когда в США это $40 и выше. Компании выработали способы противостоять санкциям, настроили расчетные механизмы", - сказал Попов.

В то же время, по его словам, ситуация в секторе нефтепереработки "несколько более сложная".

"Отрасль находится под давлением из-за снижающихся крек-спредов на нефтепродукты, также из-за того, что экспортные рынки стали более удаленными из-за перенаправления потоков, например, Латинская Америка и Азия вместо Европы, куда экспортировался российский дизель в прошлом. Также следует иметь в виду, что в 2022-2023 годах нефтепродукты продавались с меньшим дисконтом относительно нефти, что оказывало положительное влияние на позиции российских НПЗ. В 2024-2025 этот эффект сошел на нет, поэтому дисконты на нефть фактически выровнялись с дисконтами на нефтепродукты", - отметил зампред Сбербанка.