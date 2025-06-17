Акционеры "Займера" утвердили дивиденды за IV квартал 2024 года

Москва. 17 июня. INTERFAX.RU - Акционеры микрофинансовой компании (МФК) "Займер" на годовом собрании 17 июня утвердили дивиденды за четвертый квартал 2024 года в размере 9,13 руб. на бумагу, говорится в сообщении МФК.

Всего на выплату дивидендов будет направлено 913 млн руб.

Дата закрытия реестра акционеров, имеющих право на получение дивидендов, - 28 июня 2025 года.

Действующая дивидендная политика "Займера" предполагает направление на дивиденды не менее 50% чистой прибыли. Выплаты планируются ежеквартально на основе финансовых результатов первого квартала, полугодия, девяти месяцев и за отчетный год, но не реже одного раза в год.

Чистая прибыль "Займера" в четвертом квартале 2024 года по МСФО выросла более чем в 1,4 раза до 1,2 млрд рублей по сравнению с 853 млн рублей за аналогичный период 2023 года.

Компания за первые три квартала 2024 года направляла на дивиденды всю чистую прибыль за квартал ‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​‌‌​‌‍‌‌‌‌​​​‌​‌‌‍‌‌‌‌​​​​‌‌​‍‌‌‌‌​​​‌‌​​‍‌‌‌‌​​‌​‌‌‌‍‌‌‌‌​​‌​‌​​‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌​​​‌по МСФО. Суммарный объем дивидендов за первые 9 месяцев 2024 года составил 2,711 млрд руб., или 27,11 руб. на одну акцию. С учетом решения акционеров за четвертый квартал, размер годовых дивидендов составляет 3,624 млрд руб., или 36,24 руб. на одну акцию.

"Займер" в апреле 2024 года провел IPO на Московской бирже. Цена размещения составила 235 руб. за акцию, рыночная капитализация компании на момент начала торгов - 23,5 млрд руб. По итогам первичного размещения доля акций компании в свободном обращении (free-float) составила примерно 15%. Основным акционером "Займера" является его основатель Сергей Седов, ему принадлежит 85,32% акций МФК.

МФК "Займер" специализируется на выдаче краткосрочных онлайн-займов, является крупнейшей микрофинансовой организацией по объему выдач по итогам 2019-2023 годов, согласно рэнкингу "Эксперт РА". По данным компании, ее клиентская база включает 19 млн человек.