МФО "Займер" может выплатить дивиденды за II квартал в 4,73 рубля на акцию

Москва. 26 августа. INTERFAX.RU - Совет директоров микрофинансовой компании (МФК) "Займер" рекомендовал по итогам II квартала направить на выплату дивидендов 473 млн рублей, что составляет 4,73 рубля на одну акцию и соответствует 50% чистой прибыли по МСФО, сообщила компания.

"В соответствии с нашей дивидендной политикой мы стремимся ежеквартально выплачивать не менее 50% чистой прибыли в виде дивидендов. В 2024 году мы выплатили более 92% чистой прибыли. По итогам II квартала 2025 года совет директоров рекомендовал выплатить в виде дивидендов 50% чистой прибыли, учитывая потребности в финансировании приобретенного в июне банка АО КИБ "Евроальянс", - заявил генеральный директор МФК "Займер" Роман Макаров.

"Займер" купил "Евроальянс" за 490 млн рублей. По итогам второго квартала 2025 года банк занимает 283-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100".

Макаров также сообщил, что компания проводит докапитализацию "Евроальянса" на 950 млн рублей из нераспределенной прибыли I и II кварталов 2025 года. Деньги банку понадобятся для разработки новых технологий, выстраивания инфраструктуры и запуска бизнеса в соответствии с новой стратегией развития.

Чистая прибыль МФК "Займер" за II квартал составила 945 млн рублей, снизившись на 21,4% в годовом выражении. В сравнении с I кварталом рост составил 3,2%.

Процентные доходы увеличились на 6%, до 5,3 млрд рублей, по сравнению с I кварталом 2025 года за счет роста объемов выдач. В годовом выражении показатель вырос на 16,5%.

Чистая процентная маржа после создания резервов снизилась на 16,9% год к году, до 2,8 млрд руб. За квартал показатель снизился на 6,4%.

Активы "Займера" на 30 июня 2025 года составили 17,3 млрд рублей, показав рост за квартал на 5,7%.

"Займер" в апреле 2024 года провел IPO на "Московской бирже". Цена размещения составила 235 рублей за акцию, рыночная капитализация компании на момент начала торгов - 23,5 млрд рублей. По итогам первичного размещения доля акций компании в свободном обращении (free-float) составила примерно 15%. Основным акционером "Займера" является его основатель Сергей Седов, ему принадлежит 85,32% акций МФК.

МФК "Займер" специализируется на выдаче краткосрочных онлайн-займов, является крупнейшей микрофинансовой организацией по объему выдач по итогам 2019-2023 годов, согласно рэнкингу "Эксперт РА". Клиентская база компании превышает 20 млн человек.