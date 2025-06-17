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Цены на нефть ускорили рост, Brent у $75,3 за баррель

Москва. 17 июня. INTERFAX.RU - Цены на нефть ускорили рост вечером во вторник, инвесторы продолжают следить за развитием ирано-израильского конфликта, опасаясь последствий его эскалации для поставок нефти.

Стоимость августовских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 17:57 по московскому времени повышается на $2,05 (2,8%), до $75,28 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на июль на торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) подорожали к этому времени на $1,75 (2,44%), до $73,52 за баррель.

Цены на нефть снизились накануне на надеждах на скорое урегулирование конфликта, появившихся после сообщений СМИ о том, что власти Ирана через арабских посредников передали в США и Израиль сообщения о желании деэскалировать ситуацию и возобновить переговоры по ядерной программе с Вашингтоном.

Президент США Дональд Трамп заявил, что для урегулирования кризиса Иран должен полностью отказаться от разработки ядерного оружия. Во время отъезда с саммита G7 в Канаде он сообщил журналистам, что хочет "реального завершения" проблем с Ираном, сообщает CBS News. Трамп уточнил, что Иран "очень близок" к получению ядерного оружия, а также выразил надежду на то, что иранскую ядерную программу "удастся ликвидировать" задолго до потенциальной необходимости для США вмешаться.

Участники рынка обеспокоены тем, что дальнейшая эскалация напряженности в регионе может привести к ограничению судоходства в Ормузском проливе и перебоям в поставках нефти.

"Рынок в основном обеспокоен перебоями в поставках через Ормузский пролив, но риск их возникновения очень невелик", - пишет аналитик Saxo Bank Оле Хансен.

Другие аналитики также полагают, что перекрытие пролива маловероятно, поскольку будет означать потерю доходов для Ирана, а также может вызвать негативную реакцию со стороны США.

По оценкам Goldman Sachs, в случае блокировки Ормузского пролива цены на нефть могут превысить $100 за баррель.

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