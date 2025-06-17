Трамп заявил, что Иран должен полностью отказаться от разработки ядерного оружия

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Москва. 17 июня. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп заявил, что для урегулирования ситуации с иранской ядерной программой Тегерану придется полностью отказаться от возможности разрабатывать ядерное оружие, сообщают западные СМИ.

По данным CBS News, во время отъезда с саммита G7 в Канаде Трамп сообщил журналистам, что хочет "реального завершения" проблем с Ираном, при этом Тегеран должен "полностью отказаться" от разработки ядерного оружия.

Вместе с тем Трамп уточнил, что Иран "очень близок" к получению ядерного оружия. Он выразил надежду, что иранскую ядерную программу "удастся ликвидировать" задолго до потенциальной необходимости для США вмешаться.

"Я не говорил, что добиваюсь прекращения огня", - продолжил президент.

По мнению Трампа, Израиль не собирается снижать интенсивность своих атак на Иран. "Вы узнаете об этом в течение следующих д‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌​‌‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​‌​​‌​‍‌‌‌‌​‌‌‌‌​​‍‌‌‌‌​​‌​‌‌‌‍‌‌‌‌​​​‌​‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​​‍‌‌‌‌​​​‌​‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​‌​‍‌‌‌‌​​​‌​​‌‍‌‌‌‌​​​‌‌​​‍‌‌‌‌​​‌​‌​​‍‌‌‌‌​​​​‌‌​вух дней. Вы узнаете. Пока никто не сбавил обороты", - отметил президент.

Отвечая на вопрос о возможности возобновления переговоров между США и Ираном, Трамп сказал: "Возможно (...) всё зависит от того, что произойдет, когда я вернусь".

Также он допустил возможность того, что отправит спецпосланника США Стива Уиткоффа или вице-президента Джей Ди Вэнса на переговоры с Ираном.

Он предостерег Тегеран от ударов по американским войскам в регионе, пообещав жесткий ответ в случае нападения.

В ночь на 13 июня Израиль нанес массированные удары по Ирану. Заявленная цель операции - свести на нет работу Тегерана над ядерной программой. В ответ иранская сторона начала наносить удары по израильской территории.

Очередной раунд переговоров между Ираном и США, запланированный на 15 июня в Омане, был отменен.