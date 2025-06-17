Рынок акций РФ во вторник вырос вслед за нефтью

Москва. 17 июня. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ во вторник вырос вслед за подорожавшей нефтью (фьючерс на Brent поднялся к $75 за баррель) и в ожидании оптимистичных новостей со стартующего в среду Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2025); сдерживали покупки санкционные риски в отношении России. Индекс МосБиржи поднялся к 2790 пунктам, лидировали в росте акции "Группы компаний ПИК" (+5,5%), "Северстали" (+4,3%), "ММК" (+4,2%).

По итогам основных торгов индекс МосБиржи составил 2788,94 пункта (+1,9%), индекс РТС - 1116,17 пункта (+1,6%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже выросли в пределах 3,8%.

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 18 июня, составил 78,7135 руб. (+20,68 копейки).

Подорожали также акции "НОВАТЭКа" (+3,8%), "Мечела" (+3,6%), "Роснефти" (+3,5%), "Газпрома" (+3,3%), "Норникеля" (+2,6%), "Татнефти" (+2,3%), "АЛРОСА" (+2,1%), "ЛУКОЙЛа" (+2%), "Т-Технологии" (+2%), "Сургутнефтегаза" (+1,9% и +0,2% "префы"), "ВК" (+1,9%), ВТБ (+1,8%), "Аэрофлота" (+1,6%), "НЛМК" (+1,6%), ОК "Русал" (+1,6%), "ФосАгро" (+1,4%), АФК "Система" (+1,3%), "Московской биржи" (+0,9%), Сбербанка (+0,8% и +0,9% "префы"), "Интер РАО" (+0,7%), "МТС" (+0,3%).

Британские власти во вторник расширили санкционные списки по РФ, внесли в них еще шесть структур и четырех человек, говорится в заявлении правительства Британии. В частности, санкционный список Великобритании пополнила компания Rosneft Marine UK Ltd, которая, согласно сайту "Роснефти", является частью бункеровочного бизнеса группы.

Подешевели во вторник акции ПАО "Полюс" (-1,6%).

Президент США Дональд Трамп в понедельник заявил, что не исключает новых антироссийских санкций. "Это может произойти", - сказал глава Белого дома журналистам "на полях" саммита G7, отвечая на вопрос о возможности новых ограничений против Москвы.

Ранее в июне Трамп говорил, что пока не принял решение о том, одобрит ли он "очень сильный законопроект", подготовленный сенаторами республиканцем Линдси Грэмом (внесен в РФ в список террористов и экстремистов) и демократом Ричардом Блюменталем. При этом Трамп отметил, что решение о санкциях является его прерогативой, "это будет зависеть от меня, а не от Конгресса".

Ранее Грэм подготовил законопроект, предусматривающий введение первичных и вторичных санкций против России, если она не согласится на прекращение огня. В частности, он предлагает ввести 500%-е пошлины для стран, которые закупают российскую нефть, газ, уран и другие товары.

Тем временем Совет ЕС принял в понедельник постановление о продлении на год, до 23 июня 2026 года, ограничительных мер в отношении РФ, введенных в июне 2014 года в связи с присоединением Крыма к России. Пакет санкций включает запреты на импорт продукции из Крыма и Севастополя в ЕС, а также инфраструктурные или финансовые инвестиции и туристические услуги из этих территорий. В документе повторяется позиция ЕС о непризнании перехода Крыма и Севастополя в состав РФ.

Член Еврокомиссии по энергетике Дан Йоргенсен заявил во вторник, что предложение ЕК о поэтапном отказе от российских энергоносителей останется в силе и после урегулирования конфликта на Украине. "Речь не идет о санкциях. Это просто запрет, вызванный тем, что Россия использовала энергетику для оказания давления на нас", - сказал он на пресс-конференции в Брюсселе.

Комментарии аналитиков

По оценке эксперта по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Людмилы Рокотянской, индекс МосБиржи превысил сопротивление 2770 пунктов, и теперь важно закрепиться на достигнутых уровнях. Благоволит рынку геополитическая ситуация на Ближнем Востоке, где Израиль и Иран продолжают обмениваться ударами, а нефть все еще находится на высоком уровне с перспективой похода выше. Локальным позитивом также служит приближающийся ПМЭФ.

Великобритания расширила санкции против России, и страны G7 выражают готовность к снижению "потолка" цен на российскую нефть. Однако рынок игнорирует эту информацию. Дело в том, что идею снижения "потолка" цен не поддержали США, а без их инициативы эффективность любых ограничений будет низкой. Также риски Ближнего Востока ограничивают возможности для санкционного давления на российскую нефть - нефтяной рынок и так находится в напряжении. В среду индекс МосБиржи продолжит закрепление выше 2770 пунктов, считает Рокотянская.

По словам портфельного управляющего УК "Первая" Дениса Обухова, котировки российских акций поддерживают геополитика и предложение ЦБ РФ о расширении возможностей НПФ по инвестированию пенсионных резервов. Дополнительный позитив для российского рынка - рост цен на нефть, который связан с геополитической эскалацией между Ираном и Израилем, что несет в себе риски как со стороны предложения, так и логистики. Расширение санкций со стороны Британии и ЕК слабо влияет на котировки компаний, полагает эксперт.

"ВТБ улучшил прогноз по чистой прибыли на 2025 год. По словам первого зампреда ВТБ Дмитрия Пьянова, показатель может составить около 500 млрд руб. Акции металлургов выросли после известий, что власти РФ прорабатывают индексацию цены сляба при расчете акциза на сталь с января 2026 года", - отметил Обухов.

Как отмечает управляющий по анализу банковского и финансового рынков банка ПСБ Богдан Зварич, основным фактором поддержки для российских акций выступает ситуация на рынке энергоносителей, где после коррекции нефть марки Brent вновь дорожает и делает заявку на выход вверх из диапазона $70-75 за баррель. В целом российские акции достаточно сдержанно реагируют на подъем цен на нефть: с уровней закрытия 6 июня индекс МосБиржи прибавил всего 0,1% при росте цен на нефть за тот же период на 12%. В текущий момент, видимо, инвесторы не готовы увеличивать риски по портфелям, наращивая долю акций, хотя у рынка имеется умеренный потенциал для восстановления - индекс МосБиржи может выйти в район 2800-2820 пунктов, чему могут способствовать цены на нефть и новости с ПМЭФ, считает эксперт.

"Однако такой подъем не приведет к слому нисходящего тренда. От этих уровней ожидаем активизации продаж, а способствовать снижению могут отсутствие прогресса в переговорном процессе по Украине, переход рынка энергоносителей к коррекции на затухании конфликта между Израилем и Ираном, и по-прежнему стабильно сильный рубль", - полагает Зварич.

По словам аналитика ФГ "Финам" Магомеда Магомедова, на мировых фондовых рынках во вторник наблюдаются преимущественно негативные настроения, инвесторы продолжают следить за противоречивыми новостями о развитии ситуации на Ближнем Востоке. Хотя Израиль и Иран продолжают обмениваться военными ударами, расширения конфликта и вовлечения в него других стран, чего многие опасались, пока не произошло. При этом иранская сторона просигнализировала, что готова возобновить переговоры по ядерной сделке с Штатами, если Израиль прекратит атаки. Между тем президент США Трамп неожиданно покинул встречу G7 в Канаде и призвал "всех эвакуироваться" из Тегерана, хотя до этого заявлял о своей уверенности в скором урегулировании конфликта. На таком фоне инвесторы предпочли занять выжидательную позицию. В ближайшее время внимание рынков начнет смещаться на заседание ФРС, итоги которого станут известны в среду вечером. Американский регулятор, как ожидается, оставит неизменной ключевую ставку, при этом наибольший интерес будут представлять комментарии его главы Джерома Пауэлла, а также график прогнозов руководства центробанка по дальнейшей динамике ставки. По данным CME FedWatch Tool, трейдеры по-прежнему ждут двух снижений ставки до конца этого года, первое из которых, скорее всего, состоится в сентябре.

Рынок акций РФ во вторник вырос вслед за нефтью, при этом сдерживающими факторами по-прежнему выступают санкционные риски и геополитическая неопределенность. На дневном графике индекс МосБиржи превысил уровень локального сопротивления на отметке 2770 пунктов, при пробитии которого возможен дальнейший выход в диапазон 2800-2900 пунктов, считает Магомедов.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, рынок акций вырос, следуя за восстановлением цен на нефть, не отреагировав на новые санкции Великобритании, которая добавила в санкционный список 20 новых российских судов.

Акции "ОГК-2" (+4%) возобновили рост как одна из наиболее интересных дивидендных историй сезона с доходностью около 14,2%. Во вторник стало известно, что совет директоров "Трубной металлургической компании" (-2,3%, до 109,66 рубля) одобрил переход на единую акцию с дочерними компаниями, а также цену выкупа у несогласных акционеров на уровне 116,1 руб., что выше текущих рыночных котировок.

Акции ПАО "Полюс" находятся под нисходящим давлением на фоне приостановки роста золота у отметки $3400 за унцию, хотя цены на драгметалл пытаются восстановить базу для очередного тестирования рубежа $3500 и обновления исторического максимума $3509,9 за унцию. "Полюс" получил прибыль за I квартал 2025 года по РСБУ в размере 96,25 млрд руб. против 1,42 млрд руб. годом ранее, отметила аналитик.

На нефтяном рынке ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI растут, целями выступают достигнутые в минувшую пятницу максимумы с января $78,45 и $77,57 за баррель соответственно. Инвесторы отыгрывают сохранение напряженности между Ираном и Израилем, хотя на данный момент конфликт не привел к перебоям с поставками нефти из региона. На западных фондовых площадках во вторник наблюдалась сдержанная фиксация прибыли в ожидании геополитических и монетарных новостей, а краткосрочным негативным для акций сценарием могло бы стать вмешательство США в ближневосточный конфликт, считает аналитик.

"Российский рынок к концу сессии поднялся выше ближайших сопротивлений 2770 и 1110 пунктов по индексам МосБиржи и РТС соответственно, получая поддержку в том числе от покупок в нефтяных компаниях. При умеренно позитивном сценарии индикаторы могут взять курс на июньские максимумы 2910 пунктов и 1158 пунктов, но даже в этом случае кардинальных изменений в технической картине не произойдет. Более высокие цены на нефть могли бы стать одним из драйверов повышения в РФ, но для вывода индексов на локальные максимумы стоит ожидать аналогичной динамики "черного золота", - полагает Кожухова.

Мировые фондовые площадки

В Азии во вторник наблюдалась смешанная динамика индексов акций (японский индекс Nikkei 225 вырос на 0,6%, австралийский ASX Australia просел на 0,04%, южнокорейский Kospi подрос на 0,1%, китайский Shanghai Composite снизился на 0,04%, гонконгский Hang Seng потерял 0,3%), "минусуют" Европа (индексы CAC 40, DAX просели на 0,2-1,1%, FTSE прибавил менее 0,1%) и США (индексы к 18:50 по Москве просели на 0,2-0,3%).

Давление на котировки оказывает проект заявления лидеров стран G7, давших понять о намерении укрепить цепочки поставок критически важного минерального сырья в ответ на меры экспортного контроля со стороны Пекина, пишет Trading Economics.

Банк Японии сохранил ключевую процентную ставку на уровне 0,5% годовых по итогам заседания 16-17 июня. Решение японского ЦБ было принято единогласно и совпало с консенсус-прогнозом экспертов, опрошенных Trading Economics. Ставка находится на максимальном уровне с октября 2008 года.

Регулятор в сообщении по итогам заседания отметил умеренное восстановление японской экономики, но заявил, что рост ВВП наверняка замедлится.

Кроме того, в рамках постепенной нормализации политики Банк Японии подтвердил планы сокращать покупки японских гособлигаций на 400 млрд иен ($2,8 млрд) ежеквартально по март 2026 года. С апреля следующего года по март 2027 года центробанк будет сокращать покупки уже на 200 млрд иен в квартал с целью довести ежемесячный объем приобретений примерно до 2 трлн иен.

Розничные продажи в США в мае сократились на 0,9% относительно предыдущего месяца, сообщило министерство торговли страны. Аналитики в среднем прогнозировали снижение продаж на 0,7%, по данным Trading Economics.

Нефть

На нефтяном рынке цены во вторник вновь растут, инвесторы продолжают следить за развитием ирано-израильского конфликта, опасаясь последствий его эскалации для поставок нефти.

Стоимость августовских фьючерсов на Brent к 18:50 МСК составила $74,81 за баррель (+2,2% и -1,4% в понедельник), июльская цена фьючерса на WTI - $73,22 за баррель (+2% и -1,7% накануне).

Цены на нефть накануне снизились на надеждах на скорое урегулирование конфликта, появившихся после сообщений СМИ о том, что власти Ирана через арабских посредников передали в США и Израиль сообщения о желании деэскалировать ситуацию и возобновить переговоры по ядерной программе с Вашингтоном.

Президент США Трамп заявил, что для урегулирования кризиса Иран должен полностью отказаться от разработки ядерного оружия. Во время отъезда с саммита G7 в Канаде Трамп сообщил журналистам, что хочет "реального завершения" проблем с Ираном, сообщает CBS News. Трамп уточнил, что Иран "очень близок" к получению ядерного оружия, а также выразил надежду на то, что иранскую ядерную программу "удастся ликвидировать" задолго до потенциальной необходимости для США вмешаться.

Участники рынка обеспокоены тем, что дальнейшая эскалация напряженности в регионе может привести к ограничению судоходства в Ормузском проливе и перебоям в поставках нефти.

"Рынок в основном обеспокоен перебоями в поставках через Ормузский пролив, но риск их возникновения очень невелик", - пишет аналитик Saxo Bank Оле Хансен.

Другие аналитики также полагают, что перекрытие пролива маловероятно, поскольку будет означать потерю доходов для Ирана, а также может вызвать негативную реакцию со стороны США.

По оценкам Goldman Sachs, в случае блокировки Ормузского пролива цены на нефть могут превысить $100 за баррель.

"Второй эшелон" Мосбиржи

Во "втором эшелоне" на Мосбирже выросли акции "Русснефти" (+4,9%), ПАО "Русагро" (+4,4%), "ОГК-2" (+4%), ПАО "РБК" (+3,1%), ПАО "Группа Позитив" (+2,7%).

Снизились акции "Красноярскэнергосбыта" (-5,4% и -3% "префы"), ПАО "Рязанская энергетическая сбытовая компания" (-4,2%), ПАО "Светофор Групп" (-2,8%).

ПАО "Озон Фармацевтика" (-3,7%, до 46,75 рубля) начинает вторичное публичное предложение акций (SPO) на "Московской бирже", сообщила компания. Цена SPO будет определена по результатам формирования книги заявок, но не превысит 48 рублей за акцию. При этом ожидается, что она также не превысит цену закрытия основной торговой сессии на "Московской бирже" 19 июня - последнего дня сбора заявок.

Продающим акционером выступает "дочка" компании - ООО "Озон", которое получило акции от основателя и председателя совета директоров "Озон Фармацевтики" Павла Алексенко на основании договора займа ценных бумаг. Предполагается, что затем "Озон Фармацевтика" проведет допэмиссию акций по открытой подписке по цене размещения SPO. Денежные средства, привлеченные продающим акционером, будут направлены в компанию через приобретение акций допэмиссии.

В рамках SPO будет предложено от 55 млн до 82 млн акций, что соответствует 5-7,5% от количества размещенных акций компании. По итогам проведения SPO free float бумаг "Озон Фармацевтика" может увеличиться до 15,3%.

Акционеры ПАО "Трубная металлургическая компания" (ТМК) (-2,3%, до 109,66 рубля) на собрании 31 июля рассмотрят вопрос о переходе на единую акцию в результате присоединения ключевых подконтрольных обществ к материнской компании, говорится в сообщении ТМК. Акционеры, которые проголосуют против присоединения подконтрольных обществ или не примут участие в собрании, имеют право предъявить свои акции к выкупу. Цена за одну акцию составит 116,1 руб., что, согласно законодательству РФ, соответствует средневзвешенной цене акций ТМК на Московской бирже за 6 месяцев, предшествующих заседанию совета директоров по данному вопросу, который состоялся 16 июня. Дата закрытия реестра акционеров для участия в собрании - 27 июня 2025 года.

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 54,4 млрд рублей (из них 6,58 млрд рублей пришлось на акции "Газпрома", 5,93 млрд рублей на обыкновенные бумаги Сбербанка и 4,92 млрд рублей на акции "Т-Технологии").